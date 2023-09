Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da razlika med stroški, ki jih Mestna občina Ljubljana nima v cenah programov, in tistimi, ki jih plačujejo iz proračuna, znaša 27 odstotkov, »zato predlagamo takšno podražitev«.

Ocenjujejo, da bodo letos v vrtcih imeli 9.980.000 evrov več dodatnih stroškov kot leta 2022. »Vseh 27 odstotkov ne bodo krili starši, starši bodo v povprečju krili nekoliko manj kot 15 odstotkov,« je dejala.

Razliko do 27 odstotkov bodo krili iz mestnega proračuna. »Gre za draginjsko subvencijo, ki jo v letošnjem letu uvajamo zaradi teh izrazito visokih stroškov,« je pojasnila. Ob sprejetju podražitve na mestnem svetu bo 15 odstotkov višja cena vrtcev naslednje leto na letni ravni pomenila 3.400.000 evrov dodatnih plačil staršev za programe vrtca, občina pa bo iz proračuna dodala 6.600.000 evrov.

Med bistveno povečane stroške v vrtcih sodijo povečanje minimalne plače iz 886,63 evra na 1203,36 evra, povečanje izhodišč v plačni lestvici in s tem povečanje plač za 4,5 odstotka, povečanje plač za en plačni razred za vse javne uslužbence in povečanje za pomočnice vzgojiteljic za dodatne tri plačne razrede.

Na povečane stroške so vplivali tudi sprostitev izplačila redne delovne uspešnosti, povečanje plač zaradi rednega napredovanja, povečanje regresa za letni dopust, povečanje regresa za prehrano in sprememba načina plačila povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.

»Na področju materialnih stroškov, torej ogrevanja, vode, plina, elektrike, smo v lanskem letu beležili izrazito rast stroškov, prav tako na področju živil, ki je presegla inflacijo, ki je v tem času od 1. septembra 2019 do konca julija znašala 20 odstotkov,« je dodala Fabčič.

Opozorila je, da bodo morali vrtci z notranjimi rezervami sami kriti določen del materialnih stroškov, saj jim mestna občina ne bo priznala vseh stroškov, ki so jih prinesli inflacija in podražitve. Janković pa je dejal, da bo k zmanjšanju stroškov pripomogla tudi reorganizacija vrtcev v Ljubljani, ki je v pripravi. Pričakuje, da bo ta omogočila nižje materialne stroške in prehrano »iz domačih logov«, torej kratke prehrambene verige.

Fabčič je dejala, da je mestna občina nazadnje povišala ceno vrtcev leta 2019, tudi takrat pa so staršem dali dodatne popuste. Pred tem pa so ceno povišali leta 2008. »V 16 letih je to tretja podražitev vrtcev, prva je bila minimalna, leta 2019 druga in zdaj tretja. To bi morali razumeti,« je podražitev komentiral Janković.

Občina je sicer pozvala vlado, naj država krije del stroškov v javnih vrtcih, ki so nastali zaradi povišanj plač zaposlenih v vrtcih. Janković je danes dejal, da so z državo "še v pogovorih". Isto je vlado pozvalo tudi Združenje mestnih občin Slovenije, a so nekatere občine že pred odgovorom povišale cene vrtcev, v Ljubljani pa so počakali na september.