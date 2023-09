Danes ob 14.40 bo na sporedu drugi četrtfinalni par med Italijani in Američani. V sredo sledita še preostala obračuna med Nemčijo in Latvijo ob 10.45 ter ob 14.30 še med Kanado in Slovenijo. V primeru zmage nad Kanado bodo Slovenci v polfinalu igrali prav s Srbijo.

Čeprav so Litovci v zadnji tekmi drugega dela prvenstva v skupini J presenetljivo ugnali prve favorite za naslov iz ZDA s 110:104 in si zagotovili prvo mesto v skupini, so v četrtfinalu naleteli na previsoko oviro. Srbi so od druge četrtine naprej prevzeli pobudo in hitro razblinili vse dvome o današnjem zmagovalcu.

Uvodno četrtino so košarkarji Litve še dobili s 25:24, a so jih Srbi že v drugi povsem nadigrali in jo dobili s 25:13. Do konca dvoboja so prednost še nekoliko povišali, največ je bila celo 25 točk, ko so sredi zadnje četrtine vodili že z 82:57, njihova zmaga pa nikoli ni bila resneje ogrožena.

Pri Srbih je z 21 točkami blestel Bogdan Bogdanović, še 17 jih je ob šestih skokih pristavil Filip Petrušev. Pri košarkarjih z Baltika je bil s 14 točkami in devetimi skoki najuspešnejši Tadas Sedekerskis, s 13 točkami mu je sledil Rokas Jokubaitis.

Poražence četrtfinalnih obračunov v četrtek čakata prvi tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Te sicer ne bodo imele večjega tekmovalnega pomena, saj se za evropske ekipe boj za olimpijske vozovnice začenja v polfinalu.

»To je moštvena zmaga, dosegli pa smo jo proti ekipi, ki tudi igra zelo moštveno košarko. Zaradi takšnega nasprotnika smo bili še bolj motivirani, z našo energijo in obrambo pa smo jim preprečili njihovo igro. Na takšen način moramo igrati in za to si prizadevamo na vsaki tekmi. A osnova za to je obramba,« je bil po tekmi v izjavi za krovno zvezo Fibo zadovoljen trener Srbije Svetislav Pešić.

»Danes je zmagala bolj trdna ekipa. Pri nas se je poznalo pomanjkanje energije, kar nas je stalo zmage. Mi smo preveč energije porabili pred dnevi, Srbija je bila danes boljša. Bili smo slabi v obrambi, kar so Srbi znali kaznovati,« pa je poraz analiziral selektor Litovcev Kazys Maksvytis.

Tekme najboljših štirih reprezentanc so na sporedu v petek, 8. septembra. V soboto sledita še drugi tekmi za 5. oziroma 7. mesto. Tekma za bron je v nedeljo ob 10.30, finale pa bo ob 14.40.