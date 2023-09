Gospodarski minister Han je po današnjem sestanku v Mislinji s župani občin savinjske in koroške regije, ki jih je 4. avgusta prizadela ujma, dejal, da se z ministrico zavedata, da je po prvem koraku države potrebno hitro narediti tudi naslednje korake in da je bil zato namen sestanka prisluhniti županom, sestanek pa je po njegovih besedah dal dobre rezultate.

Med drugim je bil namen sestanka pogovor o tem, kaj se dogaja s cenami izvajalcev gradbenih del, potem ko so ti zelo iskani pri izvedbi najprej intervencijskih in v nadaljevanju tudi sanacijskih del po ujmi.

»Danes smo skupaj ugotovili, da ta trenutek ni problem cena gradbenih del, da je ni potrebno v tej fazi regulirati. Seveda vsi skupaj spremljamo cene in župani skušajo zadeve posamezno reševati,« je po srečanju v izjavi medijem dejal minister Han.

Župane je obvestil tudi, da je tržni inšpektorat pregledal cene po trgovinah z gradbenimi materiali in da inšpekcija pri tem ni ugotovila nobenih nepravilnosti in nobenih dvigov. »Seveda gre za vzorčen pregled. Tako da nimamo neke osnove za kakršnokoli regulacijo,« je dodal minister.

Tudi ministrica za infrastrukturo Bratušek je po sestanku dejala, da je na nek način vesela, da so na sestanku danes slišali, da »v globalu cene gradbenih storitev niso velik problem«.

»Tam, kjer kdo ima problem, bomo skušali individualno pomagati. In enako z zagotavljanjem dodatnih gradbenih ekip. Tisti župani, ki čutijo, da bi bilo treba na terenu imeti več ekip, se bodo povezali z nami in bomo skupaj preverili, kako in kaj jim lahko pomagamo,« je dejala ministrica.

Gostitelj srečanja, župan Občine Mislinja Bojan Borovnik, pa je izpostavil, da so se na trgu že začele špekulacije cen, in dejal, da so se dogovorili, da se bodo župani skušali povezovali in regulirati cene, da bi bile te kolikor toliko normalne.

Tudi župan Občine Gornji Grad Anton Špeh je ocenil, da je nujno treba do petka uskladiti cene, da bodo vedeli, kako plačevati izvajalce. Ti so namreč vse od začetka ujme delali s polno paro in nihče se ni spraševal za cene. Hkrati je Špeh izpostavil tudi vprašanje, kdo bo v prihodnje prevzel vodenje del v vodotokih in na cestah, ali je to koncesionar ali lahko občine še naprej same delajo, in kakšne bodo cene tu v prihodnje.

Ministrica Bratušek je sicer županom danes vnovič dejala, da, kot kaže zaenkrat, obstoječih infrastrukturnih projektov, ki so torej že v teku, ne bo treba ustavljati.

»To se mi je zdelo pomembno jim povedati, ker zdaj pripravljamo proračun za leti 2024 in 2025 in sem jih že danes prosila za razumevanje, če kakšnega novega projekta, ki je prej bil v proračunu za leto 2024, zdaj po novem ne bo, saj je logično, da moramo najprej pomagati območjem, ki so bila poplavljena,« je dejala ministrica.

Minister Han pa je županom danes povedal tudi, da bodo tam, kjer se projekti v lokalno turistično infrastrukturo ne bodo mogli izvesti, roke za izvedbo prestavili. Glede ostalih danes izpostavljenih perečih problemov, vezanih na vodotoke in gozdove, pa je dejal, da jih bosta z ministrico prenesla vladi.

Župani so namreč izpostavili, da so na sestanku pogrešali tudi nekatere ostale ministre, da bi se z njimi pogovorili glede ostalih perečih težav, predvsem so opozorili na težave zaradi neurejenih vodotokov in plazov. Na splošno pa so župani, ki so podali izjave za medije, pogovore z ministroma ocenili kot dobre, ukrepanje države pa hitro.

Župan Občine Prevalje Matic Tasič pa je med drugim izrazil obžalovanje, ker je, kot je dejal, danes izvedel, da v prihodnje ne bodo imeli več na voljo pomoč tujih vojsk, ki pa bi jo še vsaj nekaj časa potrebovali.