Avgusta se je na novo na zavodu prijavilo 3953 brezposelnih oseb, 20,7 odstotka manj kot julija in 0,1 odstotka več kot avgusta 2022. Med njimi je bil 1801 brezposeln zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 244 iskalcev prve zaposlitve, 36 brezposelnih zaradi stečajev in 759 presežnih delavcev.

V primerjavi z julijem je bilo 34,9 odstotka manj prijav po izteku zaposlitev za določen čas. Presežnih delavcev se je prijavilo 0,5 odstotka več, brezposelnih zaradi stečajev 44 odstotkov več in iskalcev prve zaposlitve sedem odstotkov več.

V primerjavi z lanskim avgustom se je na novo prijavilo 29,3 odstotka več presežnih delavcev, iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo 28 odstotkov manj, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas 6,1 odstotka manj in brezposelnih zaradi stečajev 16,3 odstotka manj.

Od 3857 brezposelnih oseb, ki jih je avgusta zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 2067 oseb, kar je 3,1 odstotka manj kot julija in 10,2 odstotka manj kot avgusta lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, natakarjev, poslovnih sekretarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, kuhinjskih pomočnikov ter strokovnjakov za prodajo, oglaševanje in trženje.

V prvih osmih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju mesečno prijavljenih 49.469 brezposelnih oseb, kar je 15,7 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2022.

Od januarja do avgusta se je na zavodu na novo prijavilo 37.696 brezposelnih oseb, kar je 0,4 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas (18.768). Prijavilo se je tudi 2814 iskalcev prve zaposlitve ter 6568 presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo 2,2 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, presežnih delavcev in stečajnikov se je prijavilo pet odstotkov, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 6,1 odstotka manj.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 43.494 brezposelnih oseb, od teh 28.167 zaradi zaposlitve, kar je 12,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2022.