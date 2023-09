Smrtna žrtev neurja, ki so ga poimenovali Daniel, je bil živinorejec, na katerega je padel zid, je za grško javno radiotelevizijo ERT potrdil tiskovni predstavnik grških gasilcev. Še enega moškega pogrešajo.

Na egejskih otokih Skiatos, Skopelos in Alonisos, ki skupaj tvorijo Severne Sporade, so ponoči v nekajsekundnih presledkih udarjali strele in gromi, medtem ko je v regiji Elis na zahodu polotoka Peloponez toča opustošila letino oljk.

Po napovedih grške nacionalne vremenske službe Meteo se bo neurje danes še okrepilo in nad državo vztrajalo do četrtka. Najbolj prizadeti naj bi bili prav osrednja Grčija in Peloponez.

Čeprav je neurje marsikje povzročilo težave, so prebivalci hvaležni za močno deževje, ki je ponekod ustavilo požare v naravi, s katerimi se Grčija spopada že skoraj vso poletje. Ognjeni zublji so v državi v zadnjih nekaj mesecih uničili že več kot 120.000 hektarjev površin.