V tem času je Slovenija dvakrat prišla na prag uvrstitve na veliko tekmovanje, na Fifini lestvici pa zaseda 40. mesto, najboljše v svoji zgodovini.

»S težkim srcem, a glede na nastalo situacijo, ki ni dobra za nikogar (zame osebno, NZS in žensko A-reprezentanco) vas prosim za sporazumno prekinitev sodelovanja za vodenje ženske nogometne reprezentance Slovenije. Ta odločitev prihaja v času, ko je slovenska ženska nogometna reprezentanca dosegla najvišjo uvrstitev na Fifini lestvici v svoji zgodovini. To je rezultat trdega dela in predanosti ekipe, sodelavcev ter vseh vpletenih,« je uvodoma v svoji izjavi, to je naslovil na predsednika NZS, zapisal Jarc.

»Predlog utemeljujem izključno z osebnimi razlogi. Po temeljitem premisleku sem prišel do zaključka, da v teh okoliščinah ne bi mogel več uspešno nadaljevati svojega dela kot selektor. To je bila težka odločitev, saj sem vedno deloval v strokovnem duhu in v dobri veri v uspeh slovenske ženske nogometne reprezentance,« je dodal.

Poudaril je, da je v času svojega mandata deloval v skladu s svojim najboljšim znanjem in prepričanjem, ter z namenom, da bi reprezentanco vodil korektno, s ciljem doseganja čim boljših rezultatov. Ob tem je izrecno zanikal vse obtožbe in zatrdil, da je vedno deloval moralno in v skladu z etičnimi načeli.

Julija so članice reprezentance z odprtim pismom opozorile na slabe razmere v reprezentanci in vodstvo NZS pozvale, naj zamenja selektorja Jarca in njegovo ekipo.

Igralke so opozorile na številne težave in dogajanje v reprezentanci, predvsem na razmere in medsebojne odnose na reprezentančnih zborih in treningih ter medsebojno komunikacijo.

Poudarile so, da v zadnjih letih napredka pod vodstvom Jarca ni več. Reprezentantke so za to nanizale več razlogov, med drugim so izpostavile pomanjkanje delovne kemije med igralkami in vodstvom, prav tako pomanjkanje komunikacije med klubi in reprezentanco, pa tudi slab odnos selektorja do igralk, predvsem tistih, ki niso v prvi postavi.

Predsednik zveze bo izvršni odbor NZS seznanil s sporazumno razrešitvijo, o imenovanju novega selektorja pa bo izvršni odbor odločal v najkrajšem možnem času, so še zapisali pri NZS.