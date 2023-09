519.000 prošenj v prvi polovici letošnjega leta pomeni 28-odstotno povečanje v primerjavi s prvo polovico lanskega leta, je v sporočilu za javnost navedla EUAA. Ob tem je opozorila, da to število ne vključuje približno štirih milijonov Ukrajincev, ki so pred rusko invazijo pobegnili v EU.

Največ prošenj so vložili Sirci, in sicer okoli 67.000, od tega 62 odstotkov v Nemčiji. Sirci so sicer tudi leta 2016, na vrhuncu množičnih migracij, zaradi državljanske vojne v njihovi državi predstavljali glavnino prosilcev.

Sledijo jim Afganistanci, Venezuelci, Turki in Kolumbijci, ki skupaj predstavljajo 44 odstotkov vseh prošenj. Skupno je največ prošenj prejela Nemčija (30 odstotkov), sledita ji Španija (17 odstotkov) in Francija (16 odstotkov).

V prvi polovici letošnjega leta se je opazno povečalo tudi število prošenj za azil državljanov Slonokoščene obale (9300) in Gvineje (8700). Prvo se je glede na enako obdobje lani podvojilo, drugo pa povečalo za 60 odstotkov. Vendar pa število prošenj državljanov teh dveh držav predstavlja le 3,5 odstotka vseh prošenj.