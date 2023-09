Volkswagen namerava težave zaradi pomanjkanja delov iz Slovenije rešiti do konca leta

Volkswagen bo načrt reševanja težav zaradi pomanjkanja sestavnih delov iz Slovenije, kjer so njegovega dobavitelja KLS Ljubno prizadele obsežne poplave, pripravil do konca septembra. Zaplet želijo rešiti do konca letošnjega leta, so pojasnili v nemškem avtomobilskem koncernu. Poudarili so, da želijo KLS Ljubno obdržati med svojimi dobavitelji.