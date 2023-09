V vseh klubih se bo dogajanje strnilo od popoldneva do nočnih ur. Na programu so denimo odprtje razstave ilustracij in slik Laure Ličer, fotografske razstave Ujeti alter Melise Ćehić, razstave stripa Zaspani Anzili ter umetniške instalacije ustvarjalk in ustvarjalcev z Metelkove.

V prepletu z glasbo bo mogoče slišati poezijo Mance Marinko, Varje Balžalorskega Antića, Ivana Antića, Andreje Štepec, Mihe Mauriča in Iztoka Osojnika. Katja Preša bo poskrbela za pripovedovalski večer, predvajali bodo tudi celovečerni dokumentarni film Živim o Martini Piskač, katere življenje je zaznamovano s spinalno mišično atrofijo.

Udeležiti se bo mogoče delavnic giba in glasbe, grafita ter ustvarjanja z glino ali popravljalnice oblačil, vse dni pa bo postavljen tudi sejem metelkovskih umetnin.

V glasbenem programu sta napovedani zasedbi Silence in Čompe, v petek pa se bodo na Kapa Records Festu predstavile trenutno najbolj aktivne zasedbe pri založbi: Haiku Garden, balans, Spiral Mind, The Canyon Observer in Čao Portorož. Nastopili bodo tudi didžeji aktualnih klubskih večerov v Gala hali.

Kot so še sporočili z AKC Metelkova mesto, bo osrednje praznovanje v soboto ob pikniku in plesu, ki so ga poimenovali Dance the night away, s Torulssonom in selektorjem Dinaridom. V nedeljo bo sledilo še veliko pesniško branje ob 30. rojstnem dnevu.

Z dogodki bodo obeležili 30-letnico zasedbe in osvoboditve nekdanje vojašnice, v kateri so svoje mesto dobili alternativna in neprofitna kultura ter avtonomna politika. S tem je AKC Metelkova mesto postala sinonim boja za avtonomijo, hkrati pa prizorišče likovne in filmske ustvarjalnosti, gledaliških predstav, predavanj, delavnic in okroglih miz, različnih glasbenih poetik ter kraj za druženja.

Metelkova je sicer razdeljena na severni del, ki je namenjen neinstitucionalni kulturi, ter južni del, kjer imajo prostore Narodni muzej Slovenije, Moderna galerija, Slovenski etnografski muzej in Slovenska kinoteka.