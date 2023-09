V bližini mesta Fuzhoua je zaradi neurja v reko padel gasilski tovornjak z osmimi ljudmi. Tri ljudi so rešili, iskanje petih pogrešanih se nadaljuje.

Haikui je prizadel južni kitajski provinci Fujian in Guangdon. Vremenoslovci pričakujejo, da se bo tajfun pomaknil proti vzhodu Kitajske in oslabel.

Tajfun je v nedeljo in ponedeljek divjal nad Tajvanom, kjer so sunki vetra dosegali tudi do 190 kilometrov na uro. Ponekod so se sprožili zemeljski plazovi, prišlo je tudi do poplav. Po podatkih tajvanskih oblasti je bilo poškodovanih več kot 100 ljudi, približno 260.000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike, poroča AFP.

Zaradi tajfuna, prvega, ki je v štirih letih dosegel Tajvan, so po vsem otoku evakuirali več kot 7000 ljudi.