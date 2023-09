Potem ko je proti Jeleni Ostapenko dobila prvi niz s 6:3, je igra prve igralke sveta Ige Šwiatek v osmini finala na OP ZDA v tenisu povsem razpadla. Poljakinja ni več našla pravega ritma, izkušena Latvijka pa je nemoč tekmice izkoriščala z odlično igro. Izkupiček je bil, da se na zadnjem letošnjem turnirju največje četverice branilka naslova ni uvrstila med najboljšo osmerico. Jelena Ostapenko se bo v četrtfinalu pomerila z domačinko Coco Gauff, ki je bila v treh nizih boljša od povratnice na teniška igrišča Caroline Wozniacki.

»Kaj takšnega se mi še ni zgodilo. V prvem nizu sem igrala dobro, bila agresivna in zbrana, v nadaljevanju pa sem povsem izgubila občutek. Doslej se mi je vselej zgodilo, da ko sem igrala slabo, žogice nisem čutila od začetka, ne pa da sem občutek izgubila sredi dvoboja. Izkušena tekmica me je znala kaznovati ter je zasluženo napredovala v četrtfinale,« je povedala Iga Šwiatek. »Ko sem v tretjem nizu vodila s 5:0 in imela servis, sem si rekla, da moram ostati zbrana do konca, saj igram proti izjemni borki in prvi igralki sveta, ki je sposobna takšen zaostanek obrniti v svoj prid. Ko sem izgubila servis, sem bila še bolj osredotočena na igro in k sreči dvoboj zmagala, ne da bi morala še enkrat servirati. V zadnjih mesecih igram dober tenis in veseli me, da to kažem tudi na najmočnejšem turnirju,« se je veselila Jelena Ostapenko, ki je vse štiri dvoboje v New Yorku dobila z 2:1 v nizih.

V moški konkurenci so v spodnjem delu žreba ostali Novak Đoković in trije Američani, med četverico pa bo finalist le en igralec. Srb hrvaškemu kvalifikantu Borni Goju ni oddal niza ter upravičil vlogo favorita, kot tudi vsi trije Američani – Tylor Fritz, Francis Tiafoe in Ben Shelton, ki je v ameriškem dvoboju izločil Tommyja Paula. »Bil sem dober v odločilnih trenutkih, kar je v tenisu najbolj pomembno,« se je zmage veselil Novak Đoković, ki se bo v četrtfinalu pomeril s Tylorjem Fritzom. Američan nima razloga za skrb zgolj zato, ker se bo pomeril s prvim igralcem sveta. Tekmeca sta se pred dobrima dvema tednoma pomerila v četrtfinalu Cincinnatija, kjer je bil Đoković boljši s 6:0, 6:4. »Vselej na največjih prvenstvih je tako, da so dvoboji vse težji. Tako bo tudi v New Yorku. Na to sem pripravljen,« samozavestno odgovarja Novak Đoković.