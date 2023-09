Idilične razmere s toplim soncem, da je bilo vse skupaj že malo kičasto, so včeraj na Brdu pri Kranju pričakale slovenske nogometne reprezentante, ki so s prvim od treh treningov začeli priprave na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo s Severno Irsko v četrtek zvečer v polnih Stožicah in San Marinom v nedeljo v gosteh. Na seznamu igralcev je prišlo do spremembe, poškodovanega Miha Zajca (Fenerbahče) je zamenjal Aljoša Matko (Celje), ki je trenutno najboljši strelec slovenske lige. Težave s poškodbo ima tudi Benjamin Verbič. Selektor Matjaž Kek je prvi trening prilagodil obremenitvam, ki so jih imeli igralci konec minulega tedna, ko je z dvema goloma v dresu Leipziga, prvima v bundesligi, izstopal Benjamin Šeško, čeprav je na tekmi proti Unionu v Berlinu v igro vstopil šele v 75. minuti.

Razpoloženje igralcev je bilo skladno z dosežki reprezentantov v minulih tednih v svojih klubih. Večina igralcev je v tekmovalnem ritmu in z zajetno minutažo. »Glede na klubske dosežke (dva remija in poraz na treh tekmah, op. p.) razpoloženje ni najboljše. Reprezentanca je dobrodošla, da malo zamenjam okolje in pozabim na dogajanje v klubu. Čeprav klubu ne gre po načrtih, se individualno počutim dobro. Glede reprezentance smo vsi motivirani, da nadaljujemo po začrtani poti in septembra z dobro igro, kakršno smo že pokazali v teh kvalifikacijah, osvojimo vseh šest točk. Vsak igralec ve, kaj mora narediti za poln izkupiček,« je izpostavil poveljnik slovenske obrambe Jaka Bijol, član Udineseja iz Vidma, ki je bil junija v odsotnosti poškodovanega Jana Oblaka tudi kapetan ekipe. V prestopnem roku so Bijola povezovali z govoricami o prestopu v večji klub, kot je Udinese. »Iskreno povem, da v tem poletju nisem načrtoval nobenega prestopa. Počasi grem naprej,« je bil jasen 24-letni Korošec iz Vuzenice.

Bijol je v serie A v vlogi osrednjega branilca vajen težkih bitk z napadalci. Ker Severni Irci igrajo agresivno in na telesno moč, ga čaka veliko dvobojev na tleh in v zraku. »Ker bo tekmec fizično močan in čvrst, bomo morali biti z njimi v dvobojih telesno na enaki ravni. Ko bo žoga na tleh, jih bo treba s hitrim kroženjem žoge in s tehničnim znanjem nadigrati ter priti do gola,« je del taktike že razkril Bijol, ki je doživel transformacijo iz vezista v centralnega branilca. Čeprav je v mlajših letih delal napake, mu je selektor Kek vseskozi zaupal in od zgolj enega izmed 22 igralcev je postal eden najpomembnejših. »Ko si mlajši, vse skupaj gledaš drugače, več je bilo tudi nervoze. Zdaj nervoze ni več, je pa veliko večja odgovornost. A takšen preskok je normalen del razvoja. Tudi odgovornost je dobrodošla, ker dobiš potrditev, da nekaj delaš dobro, in z veseljem bom to skušal potrditi na vsaki akciji reprezentance,« je končal Bijol.