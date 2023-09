In ostalo jih je še osem. Na svetovnem prvenstvu v košarki se danes začenjajo izločilni boji, v četrtfinale pa se je prebilo šest predstavnikov Evrope in dva Severne Amerike. Podeljenih je bilo tudi pet od sedmih vstopnic za olimpijske igre 2024, ki jih prinaša košarkarski mundial. V Pariz so se prebili Avstralija kot najvišje uvrščeni predstavnik Oceanije, Južni Sudan kot najvišje uvrščeni predstavnik Afrike, Japonska kot najvišje uvrščeni predstavnik Azije ter ZDA in Kanada kot najvišje uvrščena predstavnika Severne Amerike. Ostali sta še dve vstopnici, ki pripadata najboljšima predstavnikoma Evrope. Tudi v tem pogledu bo jutrišnji obračun Slovenije proti Kanadi ob 14.30 sila pomemben, saj v primeru zmage izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića ne prinaša zgolj boja za odličja na svetovnem prvenstvu, temveč tudi za drugi nastop na olimpijskih igrah. Prvi tekmi za preboj v polfinale bosta danes. Ob 10.45 bosta moči merili Litva in Srbija, ob 14.40 pa Italija in ZDA. Jutri bosta poleg Slovenije in Kanade igrali še Nemčija in Latvija (10.45). V primeru poraza bodo kapetan Luka Dončić in soigralci igrali tekme od 5. do 8. mesta. Najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih je Slovenija zabeležila leta 2014, ko je bila sedma.

Kar jim je namenjeno, morajo sprejeti

Čeprav je visok poraz proti Nemčiji nekoliko skazil podobo s prvih petih tekem, se je Slovenija kljub temu prebila med osem najboljših reprezentanc na svetu, medtem ko denimo Franciji, Avstraliji ali Španiji to ni uspelo, pred turnirjem pa so na stavnicah kotirale višje od evropskih prvakov iz leta 2017. V prvem in drugem delu je bil pri Sloveniji najboljši strelec Luka Dončić, ki je s povprečjem 26,4 točke na tekmo trenutno tudi prvi strelec tekmovanja. Prepad do naslednjega je nato kar velik, saj Klemen Prepelič povprečno beleži po 14,8 točke, dvomestno povprečje pa ima le še Mike Tobey (12). Dončić je tudi prvi skakalec (7,4), asistent (6,8) in kradljivec žog (2,4) Slovenije, ima pa tudi povprečno največ izgubljenih žog (3,4). Izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića je po povprečno doseženih točkah na desetem mestu (88,4), izstopa pa pri odstotku meta za dve točki (65,2-odstotna uspešnost), kjer je le za Srbijo in Nemčijo. Povsem drugače je pri metih za tri točke, ki bi morali biti eno glavnih orožij Slovenije. Z 31,4-odstotno uspešnostjo je šele na 22. mestu.

Z izločilnimi boji se na svetovnem prvenstvu začenja povsem novo tekmovanje, saj dozdajšnji izidi ne pomenijo več ničesar. Naloga selektorja Sekulića bo, da igralcem iz glave izbije visok poraz proti Nemčiji, ki bi lahko zamajal samozavest. »Po porazu proti Nemčiji sem v slačilnici videl mrke obraze. Se pa vsi zavedamo, da potrebe po ustvarjanju nervoze ni. Prišli smo v četrtfinale svetovnega prvenstva, kar je izjemen uspeh. Ne želim, da se tu ustavimo, ampak da iz tekme z Nemčijo črpamo energijo za naprej. Zdaj moramo stopiti skupaj vsi, od kapetana Luke Dončića do Jake Blažiča, ki še ni nared za igro. Najti moramo način, kako se najbolje pripraviti na Kanado in predvsem, da nam nasprotnik ne pride do živega. Vse moramo pustiti ob strani in se osredotočati le na našo igro,« je jasen Aleksander Sekulić, ki je nekaj besed namenil še naslednjemu nasprotniku. »Kanada velja za enega od favoritov prvenstva. Kar nam je namenjeno, moramo sprejeti. Bodimo optimisti. Zdaj vsi začenjamo z ničle. Zavedamo se, da je četrtfinale najbolj pomembna tekma na prvenstvu. Časa za pripravo je malo, zato smo nemudoma zavihali rokave.«

Simanić ostal brez ledvice

Za eno večjih presenečenj dosedanjega svetovnega prvenstva je poskrbela Litva, ki je na drugi tekmi drugega dela na kolena spravila ZDA in jim prizadejala prvi poraz tega poletja. Američani so tako v skupini J zasedli drugo mesto, kar pomeni, da se v morebitnem polfinalu ne morejo srečati s Slovenijo. »Šlo je za izjemno košarkarsko predstavo. Litva je odlično začela in zadela prvih devet trojk. Poskušali smo se vrniti, a tokrat nam ni uspelo. Dobili smo močno zaušnico. Ne gre za to, da ne bi bili pripravljeni. Nasprotnik je imel enostavno izjemen dan in bil boljši. Imamo srečo, da poraz za nas ni usoden. Po drugi strani pa je našim igralcem dal vedeti, kako zelo se bodo morali potruditi, če bodo želeli izpolniti zastavljen cilj, ki je zlata kolajna,« je povedal selektor ZDA Steve Kerr.

Veliko dramo pa je v teh dneh prestajal reprezentant Srbije Boriša Simanić. Na tekmi z Južnim Sudanom je namreč prejel močan udarec v predel ledvic, nato pa bil zaradi notranjih krvavitev prepeljan v bolnišnico in urgentno operiran. Ko je že kazalo, da je vse v najlepšem redu, je prišlo do novega poslabšanja, zaradi česar so mu morali v noči na ponedeljek prizadeto ledvico odstraniti. Njegova kariera je, vsaj začasno, prekinjena.