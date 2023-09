Se pogovarjamo s kolesarjem, ki je v službi Primoža Rogliča, Jonasa Vingegaarda ali Seppa Kussa?

Vseh. Sem kolesar ekipe Jumbo-Visma in med nami ni razlik. Na dirki imamo vsi en skupen cilj in to je rdeča majica na koncu, kdo jo bo odnesel, sploh ni pomembno. Le da bo to kolesar naše ekipe.

Prvi teden je bil zelo zanimiv in je postregel z nekaj preobrati. Kako ste ga videli sami?

Na ekipnem kronometru nismo bili pri vrhu, kot bi si želeli. Glede na težavne razmere in defekt Jonasa je bilo za nas najbolj pomembno, da nismo izgubili veliko časa in smo vsi ostali celi. Pretiranega razočaranja ni bilo. V Andori je res zmagal Remco Evenepoel, a razlike niso bile velike, nato pa smo stopili v ospredje. V etapi, ko je zmagal Sepp, smo vse obrnili na glavo. Imeli smo odlično taktiko. Sedaj imamo tri vodje. Sepp Kuss ima rdečo majico, Primož in Jonas pa sta tam, kjer smo želeli, da sta.

Omenili ste šesto etapo in zmago Seppa Kussa, ki je nenadoma postal kandidat tudi za končno zmago. Ste to načrtovali zjutraj pred začetkom?

Takšne stvari je zelo težko načrtovati, saj nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. V teoriji smo si to res želeli, vendar to spremeniti v prakso je povsem nekaj drugega. Imeli smo načrt, da naredimo etapo zahtevno, a tudi sam nisem nameraval biti v pobegu. Glede na vse dogajanje v prvi uri na cesti sem moral reagirati in pokriti nekaj napadov. Zgodilo se je, da sem se znašel v pobegu in zraven so bili iz naše ekipe še Sepp, Dylan van Barle in Attila Valter. Ko smo videli, koliko nas je v ospredju, smo naredili nov načrt in Kussa uvrstili med kandidate za skupno uvrstitev. On je sedaj dodatna nevarnost za druge ekipe, saj vsi vemo, kako dober je v vožnji v hrib. Za nas je bil to res odličen razplet etape.

To nevarnost, ki jo povzroča Američan, ste že izkoristili v soboto.

Tako je. Ima veliko prednost v skupnem seštevku in sedaj si druge ekipe ne morejo več privoščiti, da bi pustile njegove napade v klanec. Vsako napako drugih ekip lahko izkoristi. Ob njegovem napadu v soboto je tako moral reagirati Remco, to pa je nato omogočilo lažjo pot do etapne zmage za Primoža. Taktično smo zagotovo sedaj v veliki prednosti pred drugimi ekipami in bomo izkoristili vse tri karte, ki jih imamo na voljo.

Na začetku leta ste nam dejali, da v ekipi niste le zato, ker ste prijatelj Primoža Rogliča. Čeprav na dirki nastopate po hudi poškodbi, ste že v prvem tednu še enkrat dokazali, da ste izjemen pomočnik. Ste zadovoljni s formo?

Moram priznati, da sem še sam malce presenečen. Na dirki po Burgosu še nisem kazal tega, sedaj pa so noge res prave. Na prve klance v etapi grem brez težav, nato med etapo opravim veliko dela, zato me morda na zadnjih vzponih malce zmanjka. Tudi ni moja naloga, da bi bil tam zraven. Forma je res izjemna po ravnini in v klanec. Tudi na kronometru sem bil zelo dober.

Za mnoge ste se vrnili prehitro. Kako vam je uspelo priti do tega?

Že maja sem si zadal cilj, da nastopim na Vuelti. Vsak dan od takrat, ko sem se zbudil, sem razmišljal o tem, da bom nastopil tukaj, zato sem trdo delal. Več kot sem naredil, nisem mogel, a ves trud je sedaj poplačan. Je pa res, da si marsikdo ne zna predstavljati, kaj vse je bilo vloženo v to. Poleg vseh treningov na kolesu še posebni treningi za koleno in terapije. V zadnjih treh mesecih sem cele dneve namenil temu, da bom na startu Vuelte. Bilo je zelo težko, a sedaj, ko sem tako dobro pripravljen, mi ni niti malo žal.

Potek rehabilitacije ste redno objavljali tudi na družbenih omrežjih, kjer se je dobro videlo, koliko moči ste izgubili. Ste resnično že v pravi formi ali imate še rezerve?

Morda obstaja še malce razlike vizualno, a te je resnično malo. Po izračunih je moč v nogah že enaka. Potrebujem le še kak odstotek mišične mase, a to ne vpliva na mojo pripravljenost.

Primož Roglič je ponovno padel v prvem tednu tritedenske dirke. Kako ekipa reagira v takšnih trenutkih, so na ta račun že padle kakšne šale?

Ni nobenih šal. Ob takšnih padcih je treba ohraniti mirno kri in ne delati dodatne panike. Moja naloga je, da sem v takšnih etapah malo bolj v ozadju, da lahko, če pride do padca, posodim svoje kolo. Tudi tokrat je bilo tako, a se je Primož hitro pobral in je lahko nadaljeval. Pomočniki takrat sporočimo situacijo po radiu in sam sem takoj videl, da bo Primož nadaljeval brez težav.

Danes je edini kronometer na dirki, na katerem se bodo dokončno razkrile karte tudi v vaši ekipi. Remco Evenepoel je prvi favorit in vaš najresnejši tekmec za končno zmago. S čim bi bili zadovoljni?

Vsi vemo, da je Remco zelo dober, kar je pokazal tudi z zmago na svetovnem prvenstvu. Je pa drugače voziti enodnevni ali etapni kronometer. Tukaj je že imel eno krizo, a je nato takoj dokazal, da je odličen. Vsi vemo, da Sepp Kuss ni najboljši v tej disciplini, a bo zagotovo poskušal odpeljati najhitreje. Primož in Jonas sta vrhunska in sem prepričan, da ga bosta poskusila tudi danes premagati. Bomo videli, kaj bo pokazala ura.

Kaj pa vi?

Lahko rečemo, da je to še en prosti dan oziroma aktivacija za naslednje pomembne dni. Zavedam se, da smo tukaj s ciljem osvojiti rdečo majico in vsak atom moči, ki ga lahko prihranim, bo prišel še kako prav. Vem tudi, da bi težko prišel med najboljše tri na kronometru, da bi bil osmi v etapi, mi pa tudi ne pomeni nič. Sem bolj zadovoljen s tem, da sem zraven v težkih etapah in pripomorem k ekipni zmagi.

Ker niste nastopili na Giru, je to za vas prvi grand tour v novi ekipi. Velikokrat vas vidimo na čelu glavnine, kar je nekaj novega za vas. Kako to dojemate?

So pozitivne in negativne stvari. Zagotovo je več pritiska, ki pa si ga verjetno nalagam sam. Zavedam se, da mora biti delo opravljeno zares stoodstotno. Vsi kapetani so odvisni od nas, da so v dobrem položaju. To je drugače kot pred tem v Bahrainu, kjer nismo bili izraziti favoriti, tukaj pa smo. V tem, da se lahko vozim na čelu, enostavno uživam. Četudi je za mojim kolesom 180 kolesarjev, mi to ne predstavlja težav in preprosto uživam.

Ker ste ekipno dominantni, vas tekmeci že gledajo malce postrani. Vaš nekdanji sotekmovalec Mikel Landa je dejal, da ste kolesarji Jumbo-Visme postali pohlepni. To tudi občutite?

To težko komentiram, saj nimam takega občutka. Na Vuelti smo na etapno zmago zares ciljali le v soboto, ko smo nadzorovali vse in je zmagal Primož. V etapi, ki jo je dobil Kuss, se je to zgodilo naključno. Tudi sam Landa je bil v begu, kjer smo mi opravili vse delo in se je lahko le »šlepal« zadaj ter je imel priložnost zmagati. Za to pa je treba imeti noge. V nedeljo smo v etapi spet dovolili pobeg.