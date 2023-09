Agencijo RS za okolje, občine, ministrstvo za naravne vire in prostor ter ministrstvo za kmetijstvo so pozvali, naj ministrstvu za okolje, podnebje in energijo čim hitreje posredujejo podatke, na podlagi katerih bodo lahko oblikovali rešitve za upravljanje odpadnega mulja. Člani delovne skupine so se seznanili z informacijo, da je večja količina mulja še vedno odložena na začasnih lokacijah na prizadetih območjih. Pristojne službe so pojasnile, da bo treba pri neonesnaženem mulju od primera do primera določiti nadaljnjo rabo, so zapisali v kabinetu predsednika vlade. Vzorce mulja in tal pod sedimentom na poplavnih območjih so sicer odvzeli na 21 merilnih mestih; ko bodo rezultati znani, bodo z njimi seznanili javnost. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob tem pripravil več priporočil. Med drugim prebivalcem v zgornji Mežiški dolini svetuje, da pri rokovanju z muljem uporabljajo osebno varovalno opremo (zaščitne rokavice, škornje, plašč itd.). Mulj je treba odložiti na mesta, kjer se zbirajo odpadki; zanj bodo poskrbele pristojne službe. Še posebej je treba paziti, da se ne bi z muljem igrali otroci, opozarjajo na NIJZ, kjer prizadetim med drugim svetujejo, naj posejejo rastline, ki nase vežejo neželene snovi v zemlji, tudi težke kovine. Rastline, primerne za čiščenje tal po poplavah, so gorjušica, sončnice, koprive, konoplja, praprot ... Nato je treba te rastline požeti in jih skupaj s koreninami odstraniti z vrta; učinkovit je tudi zeolit. Delovna skupina se je seznanila tudi z informacijo, da se pri sanaciji vodotokov ekipe krepijo, število delovišč pa povečuje. Po podatkih direkcije za vode se sanacija izvaja na 147 deloviščih.