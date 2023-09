Mestna občina kot turistični koncern

Bila je še zima, ko sta se na Špici v Gruberjevem prekopu pojavili plavajoči hiški. Sprva ni bilo jasno, čigavi sta, nakar se je izkazalo, da ju je tja postavilo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice z namenom oddajanja turistom. Hiški z jacuzzijem sta bili deležni precejšnjega zgražanja, češ, na istem mestu mestna občina ni pustila, da bi meščani pili pivo na ladjicah in so jih pregnali, nato pa so tja postavili nekaj za turiste. Ko se je razvedelo, da je LPT za ta novi turistični biser odštel kar 261.527 evrov, se je zgražanje sprevrglo v gnev. Toda LPT in MOL sta vztrajala, da sta hiški odlična pridobitev, češ da »nudita zasebnost in udobje klasičnih nastanitev, obenem pa tudi udobje luksuznih jaht« ter da se bodo turisti za njiju tako rekoč grebli. Ljubljanski župan je tedaj zatrjeval, da ju bodo vsak hip začeli oddajati. Izkazalo pa se je, da so v izjemni želji po hitrem turističnem zaslužku mestni uradniki pozabili na birokratske procedure, ki so jih nato na hitro prilagodili projektu.