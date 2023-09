S sklenitvijo dogovora je tudi izpolnjena ena od stavkovnih zahtev kmetov. Kot so sporočili iz Zadružne zveze Slovenije, so s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, GIZ mesne industrije Slovenije, Trgovinsko zbornico Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije in Zvezo slovenske podeželske mladine v začetku letošnjega avgusta ministroma za kmetijstvo in za gospodarstvo posredovali usklajen predlog spremenjenega pravilnika o zagotavljanju sledljivosti za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje ter perutninsko meso. S spremembami se zagotavlja sledljivost porekla mesa oziroma država rojstva, reje, zakola in razseka do maloprodajnega računa ter označevanje na računu v skladu z enotnimi štirimi identifikatorji. Kmetijsko ministrstvo bo v skladu z dogovorom predlog novele pravilnika do konca septembra posredovalo evropski komisiji. Izvajalci dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve za meso z označbo Poreklo Slovenija, se morajo do 31. oktobra letos uskladiti z zahtevami iz veljavnega pravilnika, za meso ostalih porekel pa se prehodno obdobje podaljšuje do 31. oktobra 2025.