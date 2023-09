Začnimo v ZDA, kjer so nekoliko šibkejše objave makroekonomskih podatkov okrepile pričakovanja, da je ameriška centralna banka (Fed) vse bližje zaustavitvi zviševanju obrestnih mer. Že v torek je ameriško ministrstvo za delo poročalo, da je število novoodprtih delovnih mest (JOLTS) upadlo z 9,17 milijona v juniju na 8,83 milijona v juliju, kar je slabše od pričakovanj analitikov in nakazuje na že nekaj časa pričakovano upočasnitev na trgu dela. Slednje je potrdilo tudi petkovo poročilo, da so delodajalci avgusta ustvarili 187.000 delovnih mest, kar je sicer nekoliko nad pričakovanji, vendar so bile revizije objav za prejšnja dva meseca bistveno nižje od predhodno poročanih; skupno za kar 110.000 delovnih mest, povprečni urni zaslužek pa se je prav tako zvišal pod pričakovanji. Kot najbolj opazno spremembo z ameriškega trga dela lahko izpostavimo stopnjo brezposelnosti, ki se je dvignila s 3,5 odstotka na 3,8 in dosegla najvišjo točko v 17 mesecih, vse od februarja 2022. Poleg tega je proizvodni indeks nabavnih direktorjev ISM za avgust znašal 47,6 indeksne točke, sicer rahlo višje od pričakovanj analitikov (47), vendar je že deseti mesec zapored ostal pod vrednostjo 50, kar je ločnica med rastjo in krčenjem. Posledično so se donosnosti kratkoročnih dveletnih ameriških državnih obveznic v preteklem tednu znižale (s 5,08 odstotka na 4,88), verjetnost, da ameriška centralna banka do konca leta ne bo več zvišala obrestne mere, pa se je precej povečala. Zaradi upanja, da bodo centralni bankirji (do)končno nekoliko popustili »monetarno zavoro«, je osrednji ameriški indeks S&P 500 v evrih teden končal 2,66 odstotka višje.

Tudi panevropski indeks DJ STOXX 600 je teden končal bistveno višje (+1,52 odstotka), zlasti zaradi upanja, da bodo obrestne mere kmalu dosegle vrh in se bo morebitna recesija izkazala za plitko in kratkotrajno. Četrtkova objava letne stopnje inflacije v evroobmočju je avgusta po predhodni oceni Eurostata ostala stabilna pri 5,3 odstotka, kar je bilo sicer nekoliko višje od pričakovanj analitikov FactSeta (5,1 odstotka), se je pa stopnja osnovne inflacije, ki izključuje nestanovitne stroške hrane in energije, upočasnila in dosegla nivo 5,3 odstotka na letni ravni (znižanje za 0,2 odstotne točke glede na julij).

Dobro pa so se odrezale tudi kitajske delnice, potem ko je vlada izdala vrsto spodbujevalnih ukrepov, namenjenih oživitvi gospodarstva. Prejšnji petek je namreč kitajska centralna banka med drugim znižala znesek depozitov v tuji valuti, ki jih morajo imeti domače banke kot rezerve. Zmanjšanje obvezne stopnje deviznih rezerv je dejansko več tuje valute na lokalnem trgu za nakup valute renminbi, ki je v primerjavi z ameriškim dolarjem v avgustu dosegla najnižjo raven vse od leta 2007, samo v letošnjem letu pa se je tečaj znižal za dobrih 5 odstotkov. Dodatno je kitajski finančni regulator objavil, da bo znižal zahtevano lastno udeležbo na 20 odstotkov za prve nakupe nepremičnin. Hkrati spodbuja posojilodajalce, da znižajo obrestne mere za obstoječe hipoteke, vse z namenom, da poskušajo zaustaviti poglabljanje padca nepremičninskega sektorja v državi. Vlagatelji smo pozdravili objavljene spodbude in osrednji kitajski indeks CSI 300 je teden v evrih zaključil 2,64 odstotka višje.

Za konec še novica o dobrih poslovnih rezultatih družbe Salesforce. Po zaključku trgovanja v sredo je namreč to vodilno IT-podjetje, ki ponuja programsko opremo in aplikacije za upravljanje odnosov s strankami (CRM), objavilo rezultate za drugo letošnje četrtletje. Družba je poročala, da so se prihodki v tem obdobju povečali na 8,6 milijarde dolarjev (+11 odstotkov), dobiček pa je na krilih izboljšane stroškovne učinkovitosti poskočil za kar 78 odstotkov, na 2,12 dolarja na delnico, pri čemer so analitiki pričakovali zgolj 1,90 dolarja na delnico. Cena delnice je po objavi rezultatov poskočila za 3 odstotke, trgovanje pa zaključila 5,9 odstotka višje od tedenskega izhodišča.