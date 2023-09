Predvsem jo pozivamo, naj preneha z razvojem jedrskih in balističnih izstrelkov in se vrne k dialogu o denuklearizaciji kot odgovor na pobudo predsednika Jun Sok Jola. Korejska pobuda vključuje ponovni začetek dialoga o denuklearizaciji in ukrepe medkorejskega sodelovanja. Če se bo Severna Koreja iskreno vrnila za pogajalsko mizo, bo vlada Republike Koreje izvedla prve ukrepe, vključno s programom izmenjave virov in hrane, ki ga je mogoče izvajati od začetka pogajanj. Vlada Republike Koreje je ob vsaki priložnosti poudarila, da ostaja odprta za dialog s Severno Korejo. To je bilo zapisano tudi v načelih iz srečanja v Camp Davidu, ki so jih nedavno sprejeli voditelji Južne Koreje, ZDA in Japonske.

Če se Severna Koreja odloči za denuklearizacijo, smo z izjemami pri sankcijah pripravljeni dovoliti omejen izvoz severnokorejskih mineralnih virov in Pjongjangu dovoliti, da prihodke od teh nameni za uvoz hrane in zdravil. Vemo namreč, da ljudje stradajo. Upamo, da bo Severna Koreja sprejela naš predlog za mir in stabilnost na Korejskem polotoku.