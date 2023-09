Z odprtjem bazenskega kompleksa v Češči vasi novomeška občina zapolnjuje vrzel v športni infrastrukturi in uresničuje dolgoletno željo Novomeščanov, da bi lahko v domačem mestu rekreativno plavali in trenirali tudi za namene tekmovalnega športa. Bazen v Novem mestu, ki so ga gradili dve leti in je uporabnikom na voljo od 1. septembra, uradno pa ga bodo odprli v petek ob 17. uri, je izjemna pridobitev za vso dolenjsko regijo, pravi predsednik Plavalne zveze Slovenije Boro Štrumbelj. »Bazen bo omogočil širitev plavalne kulture v regiji. A ne gre le za plavanje, tu bodo še številni drugi programi, denimo vadba za nosečnice, vadba za invalide, plavalna aerobika. V kompleksu so uporabljene najsodobnejše tehnologije, zato bo bazen vsem Novomeščanom, od najmlajših do seniorjev, omogočil kakovostno plavanje.«

Dva bazena, v načrtu tudi tretji

Kot dodaja Štrumbelj, so bazeni v Sloveniji večinoma polni, plavalna kultura je na visoki ravni. »Imamo odličen sistem učenja plavanja, in sicer je to del šolskega sistema, na kar smo lahko ponosni. A zavedati se moramo, da je potrebnega kar nekaj časa, da ljudje bazen vzamejo za svojega. Vendar se ne bojim se, da bi ta novomeška 'lepotica' samevala. Ko bo zgrajen še 50-metrski bazen, bo Novo mesto postalo pravi center, ne le za plavanje, pač pa tudi za triatlon in vse druge aktivnosti.«

V bazenskem kompleksu tik ob novomeškem velodromu sta na voljo 25-metrski plavalni bazen z osmimi plavalnimi stezami in 20-metrski učni oziroma ogrevalni bazen, pa tudi savne, fitnes, garderobni in sanitarni prostori, recepcija z manjšim gostinskim lokalom, tehnični in pisarniški prostori. Bazenski kompleks lahko hkrati sprejme do 370 obiskovalcev. Kot pravi Ana Seliškar,vodja Olimpijskega centra Novo mesto, je bazen namenjen širši javnosti, vendar ne gre za velness center. »Bazenski kompleks je namenjen redni, kontinuirani vadbi, z umeščenostjo v naravno okolje pa nas kar kliče k športnim dejavnostim.« V dopoldanskem času bo manjši, vadbeni bazen namenjen šolam in vrtcem, v popoldanskem pa klubom, neplavalcem in družinam z majhnimi otroki. Za večji, 25-metrski plavalni bazen so interes že izrazili plavalni klubi, društva, podjetja, seveda pa ga bodo lahko uporabljali tudi vsi preostali.

Nagrada za arhitekturno rešitev

Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija z bazenom olimpijski center na območju nekdanje vojašnice v Češči vasi, kjer je v velodromu že na voljo infrastruktura za kolesarstvo in atletiko, končno dobiva osnovno podobo, s tem pa zaokrožuje tudi infrastrukturo, potrebno za triatlon. Gradnjo, vredno 6,8 milijona evrov, in skoraj 900.000 evrov vredno opremo je v celoti financirala Mestna občina Novo mesto. Čaka jo še ureditev okolice in dodatnih parkirišč. V prihodnjih letih naj bi občina zgradila še 50-metrski zunanji bazen, ki je že umeščen v prostor. Pri tem računa tudi na pomoč države.

Zmagovalno arhitekturno rešitev za kompleks je izdelal projektni biro Enota, ki je že pred odprtjem prejel nacionalno arhitekturno nagrado zlati svinčnik 2023. Odprtje bazena pomeni tudi prelomnico za pilotni evropski projekt Varcities, ki je usmerjen v razvoj inovativnih rešitev za zdravo življenje in dobro počutje v urbanih okoljih. Cilj projekta je do leta 2025 urediti večnamenski olimpijski center za šport, rekreacijo in izobraževanje, z inovativnimi vsebinami za preživljanje prostega časa. Bazen in velodrom tako skupaj z bližnjima konjeniškima centroma, senzoričnim parkom za slepe in slabovidne, parkom za otroke in bodočo trim stezo predstavljata celovito ponudbo za vse generacije, vključno z ranljivimi skupinami.