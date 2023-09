Številne poteze vsakokratne politike, ki se je v spregi s stroko iz Slovenske vojske in tudi seveda z določene fakultete, ki si je »vojaško znanje« monopolno »prisvojila« in večinoma pridobila na 14-dnevnih vojaških taborih, se bile in so še neustrezne. Danes ta politika ni usmerjena v mir in sobivanje, temveč v napadalne vojne, ki jih diktirajo veliki in predvsem Nato. Obrambne potrebe države temeljijo samo na podrejanju interesom velikih. Ne vem, če je to v interesu državljanov in države Slovenije, da se dolgoročno nesprejemljivo vežemo na nasilno reševanje sporov v svetu. Enkrat v Siriji, pa v Iraku, Čadu, pa Afganistanu, Ukrajini in na meji Kitajsko ali kjerkoli drugje. Izgovor pa je angažiranje povsod drugje, samo da ne doma.

Ideje, da Slovenija ni ogrožena od nobenega soseda, da ne rabimo vojske, da imejmo le nekakšno žandarmerijo, da se je sedaj ob katastrofalnih poplavah pokazalo, da potrebujemo samo sredstva za Civilno zaščito, ne pa vojske, itd. so sicer všečne, a vendar potrebujejo resen razmislek in odločno odklonitev. Preveč sistemskih napak je bilo storjenih v preteklih 30 in več letih na političnem in strokovnem obrambnem področju, da bi lahko mirno zamahnil z roko, rekoč, saj se vojna na domačih tleh tako in tako ne bo zgodila. Mislim torej tako na vojno kot na krize in katastrofe. Pa naj grem po vrsti.

Prvič, to, da država dejansko ni usmerjena v mir, temveč v realno vojno, ki se ta trenutek dogaja na meji naše širše domovine Evrope, je nesprejemljivo. Slovenci smo že bili, in to ne samo enkrat, organizacijsko v okviru »širših« domovin; Avstro-Ogrska monarhija, Kraljevina Jugoslavija, SFR Jugoslavija, pa tudi okupacijske sile Nemčije, Italije, Madžarske in Hrvaške nam niso neznani. Kako trajne so te »širše domovine,« si ne bi upal špekulirati in to res ni moj namen. Namen je le opozoriti na širši, bolj dolgoročen in sistemski zgodovinski, politični, ekonomski in seveda vojaški ter drugi kontekst dogajanj danes in predvsem v prihodnosti. Samo servilno zanašanje na tujo »pomoč« (npr. v okviru Nata) nam zgodovinsko izkustveno dokazano ne prinaša koristi in ne preživetja.

Civilizacijski dosežek sodobnih družb je ločitev vojaških in policijskih sil v vsaki državi. Žal ni civilizacijskega dosežka, da ne bi bilo vojn in reševanja sporov in družbenih problemov s silo. Zato so oborožene sile pač realnost držav. Kakšne so in kako so organizirane, usposobljene ter opremljene, pa je seveda stvar odločitve države in družbe, v kateri živimo. In tu so bile storjene velike napake, ki jih nihče noče videti in popraviti. To, da se sploh ne bi branili, ker smo »premajhni ter tako in tako nima smisla« in da nas bi kdorkoli pač že zasedel, ne vzdrži mednarodno pravne definicije in pravice do organiziranega odpora. Prav tako seveda ne vzdrži sedanja organiziranost, doktrine in dejansko delovanje v tujini. Razsutje teritorialne komponente organiziranosti, delovanja in vojaških izkušenj iz preteklosti so le dokaz, da sta bili in sta še tako politika kot stroka enotni v tem razmisleku, ki je žal dokazano napačen. Dokazano tako pri nas v Sloveniji kot v Afganistanu. Pa seveda ne želim primerjati družb, temveč samo rezultat vojaškega delovanja, organiziranja in prioritet. Slovenija je brez ene same vojašnice in torej vojaške komponente na Koroškem, v Beli Krajini in npr. na Bovškem in je žalostna slika vseh tujih kopiranj in reorganizacij v preteklosti.

In za zaključek: mislim, da so sistemsko nekatere politično obrambne vsebine dolgoročno napačno nastavljene. Se pa malo bojim, da v neki negotovi prihodnosti ne bi ponovno začeli obrambe države z vojaškega stališča z ničelne točke, tako kot leta 1941 ali 1991.

Miloš Šonc, Grosuplje