V Mengšu rešitev vidijo v modularnem vrtcu

Poplave v začetku avgusta so popolnoma uničile tudi enoto Gobica mengeškega vrtca. Okoli 300 predšolskih otrok so uspeli razporediti na sedem lokacij, na Občini Mengeš začasno rešitev vidijo tudi v modularnem vrtcu. Za zdaj največji problem ostaja to, kako vsem otrokom zagotoviti ustrezen obrok.