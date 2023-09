Jezikolumna: Veš, korpusant, svoj dolg?

Kako kot skupnost vemo, kakšen jezik pišemo ali govorimo v danem času? Stvar ni povsem enostavna. V daljni preteklosti smo se ljudje zanašali na izjemne, talentirane posameznike z odličnim spominom. S širjenjem pismenosti tudi na priročnike, ki so jih spisali jezični eruditi. A kako je preddigitalni človek brez fotografskega spomina prišel do zavedanja, kaj neka beseda ali besedna zveza sploh pomeni in kako se uporablja? Ni presenetljivo, da se je začelo s svetimi besedili. Biblija vsebuje okrog osemsto tisoč besed, odvisno od jezika, krščansko-judovske denominacije in še česa. Če bi radi na hiter način prišli do vseh omemb nekega biblijskega pojma, denimo v slovenski Bibliji petnajstkrat uporabljenega »potopa«, skupaj s sobesedilom, potem linearno besedilo, zapakirano v obliko kodeksa, ni najbolj priročno, tudi če je dodan pojmovni indeks. Že nekje v dvanajstem stoletju so se dominikanski menihi domislili, da bi lahko biblijsko besedilo izpisali nekoliko drugače. Vsak pojem, do katerega bi kdo želel dostopati na hiter način, so enega za drugim skupaj s sobesedilom vred prepisali tolikokrat, kot se pojavi v besedilu Biblije. Tako se je rodila tradicija prepisovanja in kasneje tiskanja biblijskih konkordanc. To idejo so kasneje, predvsem od 19. stoletja naprej, posvojili tudi uradni popisovalci besedišča, leksikografi. Za prvi Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je nastajal od sredine šestdesetih let do 1991, so denimo po principu biblijskih konkordanc v celoti izpisali trideset »enot«. Skupaj, kot pravijo avtorji, je bilo na kataložne listke delno izpisano gradivo iz 5.128 knjig, leposlovnih del, revij, časopisov, poljudnoznanstvenih del in šolskih knjig. Približno toliko smo torej v svetu tiska pred pol stoletja vedeli o slovenskem besedišču.