Vzrok nesreče je bila vožnja v nasprotno smer po avtocesti. V napačno smer je peljal voznik fiata punta, ki je po silovitem čelnem trčenju zagorel. Po navedbah srbskih medijev ni znano, zakaj je voznik po avtocesti zapeljal v nasprotno smer, nekateri pa so poročali, da je izzival srečo in da bi torej lahko to storil namenoma. Umrl je 50-letni moški, njegov 40-letni sopotnik je v bolnišnici v kritičnem stanju, poškodovana je tudi 30-letna voznica avtomobila, v katerega je trčil. »Najprej sem mislil, da se je izgubil, da je zapeljal na napačen pas. Skušal sem mu pomagati. Potem sem videl, da je vozil zelo hitro, divjal je, in to v nasprotno smer. Kot bi delal samomor. V avtu sta bila dva moška, ki sta skozi okno mahala drugim voznikom, kot bi se jim želela opravičiti,« je za srbski Kurir povedala priča dogodka. Moškemu ni bilo jasno, zakaj se voznik fiata ni umaknil na odstavni pas, avto ustavil ali storil kar koli drugega kot to, da je z visoko hitrostjo peljal po prehitevalnem pasu v nasprotno smer.