Začelo se je konec maja. Na telegramu, družbenem omrežju, na katerem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razkril, da se je pogovarjal s šefi »mogočnega britanskega obrambnega podjetja BAE Systems o lokalni proizvodnji orožja v Ukrajini, od tankov do topov«. »To je resnično velik proizvajalec orožja, ki ga potrebujemo zdaj in ga bomo potrebovali v prihodnosti, da zagotovimo varnost naše države in regije. Ukrajino in posredno vso Evropo bomo s tem oskrbeli z novim temeljem moči,« je takrat napisal Zelenski.

BAE je proizvajalec velike večine orožja, ki ga je Britanija po ruski invaziji v glavnem podarila Ukrajini. Britanija je bila od vsega začetka ključna ukrajinska oskrbovalka orožja. Bila je prva država, ki je Ukrajini poslala protitankovsko orožje, tanke in vodene rakete dolgega dosega (več kot 250 kilometrov) storm shadow.

Kijev se zahvaljuje, Moskva grozi

Britanski orožarski gigant je potrdil, da je minuli četrtek v Ukrajini ustanovil lokalno podjetje in z vlado podpisal sporazume o okrepitvi pomoči Ukrajini v bitki proti ruski agresiji. BAE Systems pravi, da bo sodeloval neposredno z vlado v Kijevu, da bi našli potencialne partnerje za proizvodnjo 105-milimetrskih lahkih topov. O drugih produktih ni govoril. Ukrajinska vlada se je zahvalila, ruska pa zagrozila, da bodo podjetja, katerih orožje bi uporabili proti Rusiji, utegnila postati tarče njihovih oboroženih sil.

Zelenski je po srečanju z direktorjem BAE Systems Charlesom Woodburnom poudaril, da je razvoj lastne orožarske industrije ukrajinski prednostni cilj. »Najboljše orožje, ki trenutno pomaga našim bojevnikom braniti Ukrajino, bi morali proizvajati v Ukrajini,« je po sestanku čivknil Zelenski. V Ukrajino so britanski orožarji lani uradno (z izvoznimi dovoljeni) poslali za okoli 469 milijonov evrov različnega orožja. Veliko večino orožja, poslanega Kijevu, je Britanija podarila iz skladišč britanske vojske: za več kot 2,2 milijarde evrov.

Napetosti in vojne so donosne

Britanski izvoz orožja se je lani, sodeč po javno dosegljivih uradnih podatkih, v primerjavi z letom prej podvojil, poskočil je na rekordnih skoraj deset milijard evrov. To odraža naraščanje geopolitičnih negotovosti, ki so posledica ruske invazije na Ukrajino. Vojne so donosne. Prejšnji letni rekord, osem milijard evrov, so britanski orožarji dosegli leta 2015, ko je v Siriji izbruhnila državljanska vojna. Najboljši lanski kupec je bil Katar, ki si je lani omislil za več kot 3,1 milijarde evrov britanskega orožja (od tega 2,8 milijarde za lovce typhoon). Več kot polovico (54 odstotkov) orožja je Britanija lani prodala državam, ki po oceni skupine za človekove pravice Freedom House niso svobodne. Med njih šteje tudi Katar, Savdsko Arabijo in Turčijo.

Tesni britanski odnosi s savdskim režimom so že leta tarča kritik. Lani so Savdijci kupili za 1,3 milijarde evrov britanskega orožja, večinoma rakete, kakršne so savdske letalske sile v preteklosti uporabljale za bombardiranje v Jemnu. Mednarodno koalicijo pod savdskim vodstvom, ki je začela vojaško posredovanje v Jemnu leta 2015, pogosto obtožujejo, da z bombardiranjem, letali in vodenimi raketami, med njimi britanskimi, redno ubija in rani civiliste.

Prodajo orožja, ki bi ga savdski režim lahko uporabljal v Jemnu, so v Britaniji za krajši čas ustavili, ko je organizaciji Kampanja proti trgovini z orožjem (CAAT) po pravni poti uspelo ustaviti prodajo. Ker so jo obnovili, CAAT nadaljuje pravno bitko. »Rekordna prodaja orožja v letu 2022 kaže, da britanska orožarska industrija dela nadure, da bi oborožila nekatere od najbolj avtoritarnih režimov na svetu in države, ki so v vojaških konfliktih. To počne z blagoslovom britanske vlade,« je ocenila CAAT. Poznavalci trdijo, da je dejanski britanski izvoz veliko višji od uradnega rekorda, ker vanj niso vključena stalna izvozna dovoljenja, na primer v Savdsko Arabijo, ampak samo nova enkratna dovoljenja.