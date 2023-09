V torek bo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Severovzhodni veter bo postopno slabel, prav tako tudi burja na Primorskem.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda bo pritekal k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, pihala bo šibka, v Kvarnerju zmerna burja. Tudi drugod se bo čez dan postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno. Burja ob severnem Jadranu se bo nekoliko okrepila.