Zagovornik načela enakosti je postopek ugotavljanja diskriminacije po uradni dolžnosti opravil na podlagi novinarskega vprašanja in dveh pisem prosilcev za azil, iz katerih je izhajalo, da je Slovenija v primeru ukrajinskih beguncev pokazala, da so lahko bivanjske razmere in možnosti za integracijo beguncev tudi boljše od teh, ki so jih deležni drugi begunci.

Zaradi teh navedb je Zagovornik sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije in za pojasnila prosil Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Za celovito ugotovitev dejanskega stanja je za informacije prosil tudi ministrstvo za notranje zadeve in nevladne organizacije Slovensko filantropijo, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Ambasado Rog, ki delujejo na področju varstva pravic beguncev. Proučil je tudi področno pravno ureditev, so sporočili.

Zagovornik je ugotovil, da so begunci iz Ukrajine in iz drugih držav različno obravnavani predvsem zaradi njihovega pravnega statusa. Po ruski invaziji na Ukrajino so državljani Ukrajine s sprejetjem relevantne pravne podlage na ravni Evropske unije pridobili pravico, da tudi v Sloveniji zaprosijo za status začasne zaščite. Ta status se jim prizna že na podlagi tega, da so državljani Ukrajine, so pojasnili.

Begunci iz drugih držav pa lahko po njihovih pojasnilih zaprosijo samo za status mednarodne zaščite, ki pa se jim prizna šele po opravljeni individualni presoji, ali v njihovi matični državi res niso varni. Navedeno povzroči, da prosilci za začasno zaščito iz Ukrajine razmeroma hitro pridobijo zaprošeni status, saj se lahko hitro preveri, ali so državljani Ukrajine. Prosilci za mednarodno zaščito pa na odločitev pristojnih čakajo od pol leta do dveh let, saj individualno preverjanje okoliščin bega iz matične države terja svoj čas.

Glede navedb, da so objekti, v katerih so nastanjeni begunci iz Ukrajine, prijetnejši za bivanje in da je hrana tam boljša, je Zagovornik sledil pojasnilu Urada za oskrbo in integracijo migrantov, da se je moral ta na hitro odzvati na prihajajoče večje število beguncev iz Ukrajine in pripraviti nove namestitvene kapacitete, saj obstoječe niso zadoščale. Urad je Zagovorniku izkazal še, da je izvedel dela in aktivnosti za zagotovitev primernih bivanjskih pogojev tudi v starejših nastanitvenih enotah za begunce. Navedel je tudi, da so ponudniki prehrane na različnih lokacijah izbrani na razpisih z enako vsebino in da torej zagotavljajo primerljivo prehrano. Zato Zagovornik tudi pri teh navedbah ni ugotovil diskriminacije oz. ni potrdil, da bi imeli begunci, ki niso iz Ukrajine, slabše bivalne pogoje prav zaradi te njihove osebne okoliščine, so še zapisali v sporočilu za javnost.