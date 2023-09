»Predložil sem odstopno izjavo Ruslanu Stefančuku, predsedniku ukrajinskega parlamenta,« je Reznikov sporočil na družbenih omrežjih.

»V čast mi je bilo služiti ukrajinskemu ljudstvu in delati za ukrajinsko vojsko zadnjih 22 mesecev, kar je bilo najtežje obdobje v sodobni zgodovini Ukrajine,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Odločitev o razrešitvi Reznikova s položaja je bila pričakovana, saj se je o zamenjavi na čelu obrambnega ministrstva ugibalo že dlje časa.

Zelenski se je za zamenjavo Reznikova odločil po več korupcijskih škandalih, ki so pretresli obrambno ministrstvo. Januarja je tako izbruhnila korupcijska afera zaradi nepravilnosti pri nakupu hrane za vojake po cenah, ki so bile do trikrat višje od maloprodajnih cen v trgovinah.

Zelenski je v nedeljo sporočil, da bo parlamentu za naslednika Reznikova predlagal Rustema Umerova. 41-letni krimski Tatar, sicer ekonomist in nekdanji poslanec, je od lani na čelu sklada za državno premoženje, sodeloval pa naj bi tudi v pogajanjih glede sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja.

Zelenski je ob tem izrazil prepričanje, da ministrstvo za obrambo potrebuje nove pristope in drugačne oblike sodelovanja z vojsko in širšo družbo.

Zamenjavo na čelu ministrstva mora potrditi parlament, a po pričakovanjih naj bi predlog Zelenskega dobil podporo večine v vrhovni radi

Reznikov, ki je bil na čelo obrambnega ministrstva imenovan tri mesece pred začetkom ruske vojaške agresije na Ukrajino, je vodil pogovore Kijeva o nadaljnji vojaški pomoči zaveznikov ukrajinski vojski.

»Pričakujem, da bo parlament podprl kandidata,« je v večernem nagovoru dejal Zelenski, ki je dodal, da je bil razrešeni minister Reznikov na položaju 550 dni vojne. Zelenski je izrazil prepričanje, da ministrstvo za obrambo potrebuje drugačen pristop in drugačne oblike sodelovanja z vojsko in širšo družbo kot celoto, je poročala AFP.

Zamenjavo na čelu ministrstva mora zdaj potrditi parlament, a po pričakovanjih naj bi predlog Zelenskega dobil podporo večine v vrhovni radi.

Umerov, 41-letni krimski Tatar, sicer ekonomist in nekdanji poslanec, je od lani na čelu sklada za državno premoženje, sodeloval naj bi tudi v pogajanjih glede črnomorskega sporazuma o izvozu žita.

Razrešeni Reznikov, ki je sicer z malo vojaškimi izkušnjami postal eden najbolj prepoznavnih obrazov v boju Ukrajine proti ruski vojaški agresiji, se je zadnje mesece z zahodnimi državami uspešno pogajal o dobavi vojaške opreme, predvsem sodobnejših sistemov. Se je pa njegovo ministrstvo soočalo z več obtožbami o korupciji.

Januarja je tako izbruhnila korupcijska afera zaradi nepravilnosti pri nakupu hrane za vojake po cenah, ki so bile do trikrat višje od maloprodajnih cen v trgovinah, ki je odnesla direktorja nabavnega oddelka na obrambnem ministrstvu Bohdana Hmelnickega, Reznikov pa je tedaj ostal na položaju.