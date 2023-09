Tajfun Haikui, ki je s seboj prinesel močan veter in obilne padavine, je na vzhodu in jugu Tajvana podrl na stotine dreves in poškodoval obalne ceste. V nedeljo so sunki vetra dosegali tudi do 190 kilometrov na uro. Ponekod so se sprožili zemeljski plazovi, prišlo je tudi do poplav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Čeprav je sprva kazalo, da Haikui zapušča otoško državo, je danes zjutraj na območju Kaohsiunga na jugozahodu drugič dosegel kopno, preden je oslabel v tropsko nevihto in se pomaknil v Tajvansko ožino ter naprej proti južni Kitajski.

Poročil o smrtnih žrtvah ni, tajvanski center za nujne primere pa je sporočil, da je bilo poškodovanih 78 ljudi. Večinoma so bili prizadeti vozniki avtomobilov in skuterjev, ki so se poškodovali v prometnih nesrečah kot posledici podrtih dreves.

Brez elektrike je v nedeljo in tudi ponoči začasno ostalo več kot 217.000 gospodinjstev. Do danes opoldne po krajevnem času je bilo brez elektrike še 11.000 domov. V 14 mestih so danes ostale zaprte šole in podjetja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi tajfuna, prvega, ki je v štirih letih dosegel Tajvan, so po vsem otoku evakuirali več kot 7000 ljudi.

Notranji minister Lin Yu-Chang je prebivalce pozval, naj ostanejo pozorni, saj bi lahko močno deževje zadnjih dni povzročilo poplave na nekaterih gorskih območjih. Opozorilo pred tajfuni naj bi preklicali šele v torek.