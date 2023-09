Lokalna vlada v britanskem okrožju Runnymede blizu Windsorja je prvič opazila, da se je že prej velik hotel Fairmont še povečal, ko se je lastnik Surinder Arora skupaj s hotelskim vodstvom februarja javno hvalil s tem, da je gostil britanskega premierja Rishija Sunaka in predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki sta tam in takrat sklenila popravljeni brexitski sporazum o Severni Irski. Ponosen je bil na to, da je bil »del tega zgodovinskega dogodka«, toliko bolj, ker so sporazum imenovali windsorski okvir. Hotel je vnovič opozoril nase marca, ker je premier Sunak tam organiziral 24-urno delovno srečanje konservativne stranke, ki je najela ves hotel, v katerem nočitev stane blizu 500 evrov. Predavanjem in sestankom so sledili koktajlski sprejemi, na katerih niso manjkali bogati donatorji stranke, in razkošna večerja.

Škodljiv vpliv na zeleni pas

Večkrat ko so člani okrožne lokalne vlade, ki je sicer v rokah konservativcev, in sosedje videli ta hotel s petimi zvezdicami, bolj so bili prepričani, da je precej večji, kot je bil še malo prej. Izkazalo se je, da je Arora brez gradbenih dovoljenj oziroma kljub zavrnjenim prošnjam zgradil celo dodatno krilo in najmanj dva prizidka hotela. Brez dovoljenj je zgradil tudi pet razkošnih hiš – prenočišč na drevesih. Lokalna vlada je po preiskavi ocenila, da je s tem »škodljivo vplival na zeleni pas«, in lastniku ukazala, naj podre ves hotel ali pa vsaj novo krilo in vse nove prizidke, ki jih je zgradil brez dovoljenj. In odstrani vse hiše z dreves. Štiriinšestdesetletni milijarder se lahko zoper odločitev pritoži do konca septembra. Če se bo, in o tem ni dvoma, lahko računa na velikodušnost vladajočih konservativcev, saj bo končno odločitev sprejel minister za stanovanjske zadeve Michael Gove.

Od prenašalca prtljage do lastnika 16 hotelov

Arora je začel kariero v Veliki Britaniji kot letališki delavec – prenašalec prtljage. Nadaljeval jo je kot natakar v hotelu Pena, ki je zdaj hotel Renaissance. Svoj poslovni imperij je začel z nakupom štirih zapuščenih hiš v bližini letališča Heathrow, ki jih je prenovil in v njih ponudil nočitve z zajtrkom. Vse je, za svoje kabinsko osebje, najel največji britanski letalski prevoznik British Airways. Vse drugo je, kot rečemo, zgodovina. Zdaj je lastnik šestnajstih hotelov s šest tisoč sobami, ki so večinoma blizu letališč Heathrow in Gatwick. Po najnovejši letni lestvici najbogatejših Britancev, ki jo že mnogo let objavlja tednik Sunday Times, ima pod palcem milijardo in pol evrov. Hotel Fairmont Windsor Park, ki naj bi mu grozilo vsaj delno rušenje, je na obrobju čudovitega orjaškega parka Windsor Great Park. Ta meri skoraj 20 kvadratnih kilometrov. Hotel je obdan s svojo zeleno površino, ki meri 6,4 kvadratnega kilometra. Poleg nastanitve ponuja sedem restavracij in barov, nagrajeni luksuzni spa in center dobrega počutja, prireditvene prostore, med njimi plesno dvorano za 700 gostov, in petnajst sejnih sob. Lastnik ni v težavah samo zaradi okrožne vlade, čeprav je tudi njej v preteklosti nakazoval donacije, saj jo vodijo konservativci, ampak tudi zaradi sosedov. Združenje lokalnih prebivalcev se je pritožilo v imenu več deset sosedov, pri čemer zatrjuje, da je tudi stari del hotela dva metra in pol višji, kot je bilo odobreno, ter ugotavlja, da je lastnik zaprosil za dvajset različnih gradbenih dovoljenj za širitev hotela. Čeprav so bila vsa zavrnjena, kaže, da je skoraj vse, kar je v njih načrtoval, tudi izpeljal.

So že zapeli telefoni pomembnih?

Arora pravi, da je šlo za napake pri gradnji sredi covidne krize, za katere se opravičuje, in da se pogovarja z okrožno vlado o tem, kako najti primerno rešitev za vse. »Naš hotel je fantastična nepremičnina, in želim si, da bi še naprej služila lokalnemu območju ter mu prinašala znatne ekonomske koristi,« pravi hotelirski milijarder. Kaže, da so že zapeli telefoni vplivnih konservativcev, saj je lokalna vlada v okrožju Runnymede, ki je zahtevala rušenje ali celega hotela ali dodatnega krila in prizidkov, zdaj sporočila, da je pripravljena »pretehtati retrospektivno prošnjo« za širitev hotela. Morda za primerno donacijo konservativni stranki? Brexitski hotel utegne preživeti, brexit pa morda ne, saj vse večja večina Otočanov misli, da je polomija, ki jo je treba priznati in razpisati nov referendum o vnovični pridružitvi EU. Problem je v tem, da brexit ni tabu tema samo za konservativce, ki so krivi zanj, ampak tudi laburistično opozicijo, ker se boji govoriti o njem pred prihodnjimi volitvami (biti morajo najpozneje januarja 2025), na katerih se jim, tako kot stvari stojijo zdaj, obeta velika zmaga.