Dobra dva meseca trajajoča kulturna manifestacija je ponudila 103 dogodke, gostili so 6000 umetnikov iz več kot petdesetih držav, festival je obiskalo okrog 52.000 obiskovalcev, organizatorje pa je stal šest milijonov evrov. Umetniški vodja in direktor festivala Darko Brlek je izpostavil nekaj vrhuncev, med njimi odprtje festivala s Poletno nočjo, muzikal Lepotica in zver v izvedbi Zagrebškega gledališča Komedija, nastope gledališke skupine La Fura dels Baus, flamenko umetnice Marie Pages ter gostovanje Državnega opernega in baletnega gledališča Astana. Za gledališki program so poskrbeli domači umetniki, na ogled sta bili predstavi Zamaknjenost Lol V. Stein v režiji Matjaža Bergerja in Kdo se boji Virginije Woolf? v režiji Ivice Buljana. Festival je ponovno gostil tudi likovno kolonijo in mojstrske tečaje za mlade glasbenike pod umetniškim vodstvom Branimirja Slokarja.