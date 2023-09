Veliko hrupa za nič. Čeprav je bil trener Rogaške Oskar Drobne glasen v napovedih, da tekme naslednjega kroga ne bodo odigrali, dokler se jim ne popravi krivica iz 6. kroga, ko tekme v Kopru niso odigrali, ker v svojih vrstah naj ne bi imeli zadostnega števila doma vzgojenih igralcev, so nogometaši vseeno stekli na zelenico stadiona v Krškem, pa čeprav je nogometna zveza tekmo registrirala s 3:0 v korist Kopra.

Je pa zato odstopno izjavo s položaja predsednika kluba podal Bojan Jeršečič in izrazil globoko razočaranje nad dejanji zveze, ki jih je označil za nepoštena in neprimerna za razvoj slovenskega nogometa. Izpostavil je tudi, da vrednote, ki so bile temeljna filozofija nogometnega kluba Rogaška, niso usklajene z vrednotami NZS. »Vrednote, kot so ferplej, poštenje, enakost, razvoj mladih igralcev in dobrobit slovenskega nogometa, za kar smo se zavzemali v NK Rogaška, se ne skladajo z vrednotami krovne nogometne organizacije. Še več, so v očitnem nasprotju z delom in odnosom NZS, zato je edina logična poteza umik iz celotnega sistema,« je bil kritičen Bojan Jeršečič. Jezo je očitno prenesel na svoje nogometaše, ki so se odzvali pozitivno in proti Radomljam iztržili pomembno točko (1:1). A s tem se afera »Mladi igralci« še ni končala. Glasni so namreč v Mariboru, kjer se sprašujejo, kako to, da delegat Danilo Kacijan v zapisniku Rogaške ni našel nepravilnosti, pa čeprav so proti njim nastopili z enako postavo, kot je bila prijavljena proti Kopru. Delegat je že sprejel odgovornost, ker pa je rok za morebitne pritožbe na zapisnik že potekel, lahko od NZS zahtevajo zgolj pojasnila. V vednost, Rogaška je Mariboru odščipnila pomembno točko v boju za prvaka.

Tudi zato je bil zanje derbi v Celju še toliko bolj pomemben, a se ni razpletlo po njihovih željah (0:2). Trener Damir Krznar je že pred tekmo laskal trenerju Celja Albertu Rieri, kot da bi vedel, da bo pot do novih (treh) točk težka. »O trenerju ni treba izgubljati besed, saj je hitro povezal niti v Celju, rezultati v minuli in letošnji sezoni pa govorijo sami zase. Seveda so Celjani eni izmed naših največjih tekmecev v boju za naslov prvaka, igramo pa podobno, saj imata obe dve moštvi radi žogo v svoji posesti,« je dejal Damir Krznar. Njegova napoved se je uresničila. Že v 12. minuti so Celjani vodili z 1:0, ko je z glavo zadel Žan Karničnik. Predvsem v drugem polčasu so Mariborčani sicer prevzeli vajeti igre in skušali izenačiti, najbližje pa so bili v 84. minuti, ko je Josip Iličić zadel vratnico. Vse njihove upe pa je z golom v 92. minuti po lepi trojni podaji uničil Aljoša Matko. Po tekmi je povedal: »Odigrali smo dobro in zasluženo zmagali. Ker smo igrali tudi v Evropi, smo imeli težek razpored, zato bo odmor prišel še kako prav. Imeli smo cilj zmagati, zato smo veseli.« Zelo zanimivo je bilo v Domžalah, kjer poskuša novi strateg Dušan Kosić z mladim moštvom doseči čim več. A je moral še tretjič po Olimpiji in Celju tekmecu priznati premoč z 2:1. Za Koper, ki se je okrepil s kazahstanskim reprezentantom Ramazanom Orazovom, je bila to že peta zmaga ob le enem porazu. »Z vstopom v tekmo nisem zadovoljen. Želel sem si večjo agresivnost. V drugem polčasu je bila podoba boljša. Takšna, kot si jo želimo. Ves čas smo imeli težave s prekinitvami, saj imajo visoke igralce. V teh primerih moraš biti blizu. Stati ob igralcu, ga imeti na očeh, to je vsa umetnost. To moramo popraviti v prihodnje. Odgovornost ti lahko veliko prinese,« je dejal Dušan Kosić, ki se zaveda, da Domžalam žreb na začetku prvenstva ni bil naklonjen, zato je vesel reprezentančnega premora, ki ga bodo izkoristili za sanacijo poškodb in drugih težav. »Verjamem, da bomo po premoru rezultatsko bistveno bolj uspešni. Pripravili se bomo na nove izzive, obenem pa v delovni proces vpeljali tudi novince,« je še dejal Kosić. Naslednji tekmec bodo čez dva tedna premagljive Radomlje.

S tekme med Bravom in Aluminijem (2:0) velja omeniti nerazumljivo dolgo intervencijo iz sobe VAR, ko je že v tretji minuti Tin Martić za goste z glavo zadel za 1:0. A izkazalo se je, da je nepravilno oviral vratarja Šiškarjev, pregled situacije pa je trajal več kot pet minut. Se je pa z lepo gesto odzval trener gostiteljev Aleš Arnol, ki je zmago posvetil kolegu na klopi Bistrice Goranu Stankoviću, ki se zdravi za posledicami srčnega infarkta. »Srčno si želim, da se čim prej vidimo na igrišču,« je dejal Aleš Arnol. Se je pa že pred tekmo Mura – Olimpija (1:3) oglasil lastnik državnih prvakov Adam Delius ter dal vedeti, da je klub voden premišljeno in ne na podlagi čustev. Med drugim je v izjavi za javnost zapisal: »Četudi ponudb za nekatere naše igralce ni manjkalo in so bile ponudbe še pred zaprtjem prestopnega roka povišane, tako da so izpolnjevale zahteve, smo jih vljudno zavrnili. Držal sem obljubo, da ne bomo prodali nobenega igralca. Kot sem že povedal, je z mojim soglasjem zeleno luč za odhod dobil le Svit Sešlar. Olimpija je pripravljena na branjenje dvojne krone in zmage v konferenčni ligi. Prehodimo to pot skupaj.«

Izidi 7. kroga: Bravo – Aluminij 2:0 (1:0, Puconja 36, Trdin 73), Domžale – Koper 1:2 (1:1, Đapo 43; Barišić 4, Palčič 62, Rogaška – Kalcer Radomlje 1:1 (1:1, Alves Moreira 41; Šošić 22), Celje – Maribor 2:0 (1:0, Karničnik 12, Matko 92), Mura – Olimpija 1:3 (1:1, Shabanhaxhaj 27; Rui Pedro 20, Elšnik 65/11-m, Nukić 85), vrstni red: Celje 16, Koper 15, Olimpija 12, Maribor 11, Bravo 10, Mura 6, Domžale 5, Aluminij in Radomlje po 4, Rogaška 2.

*** 5 zmag in en remi so na šestih temah zabeležili nogometaši Celja, ki so še edino nepremagano moštvo prve lige.