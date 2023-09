Britanski agent James Bond je resnično vsega spoštovanja vreden možakar. Svoje delo opravlja z odliko, kos je vsaki nalogi, njegova samozavest je izjemna. Žal do (so)ljudi nima pravega odnosa. Predvsem do žensk, v katerih vidi zgolj seksualni objekt, ki ga je treba hitro izkoristiti. Je pa res, da se lepotice tega ravno ne branijo... Kljub temu je obstajala ena, pred katero je tudi agent 007 pokleknil in upošteval njena navodila. Gospodična ali bolje kar sivolasa gospa, vsem bolj znana kot M, je bila njegova šefinja in edina, ki si ga je upala ošteti. Njene očitke bi raje preslišal, a kaj, ko jo je vohunski agent neskončno spoštoval.

In očitno je v teh M resnično nekaj, vredno vsega spoštovanja. To smo na lastni koži spoznali, ko smo se na običajni (avto)cesti in žal ne na dirkališču preganjali z BMW-jevim superšportnikom, ki sliši na ime M3 touring. Zakaj spoštovanje? Na kratko: avto s pogonom na vsa štiri kolesa premore brutalnih 510 konjev (375 kW). Piloti bi znali povedati, da je to povsem dovolj, da bi s štirikolesnikom tudi poleteli, le krila nam manjkajo. In smo leteli, čeprav le po tleh. Kako hitro se s tem konjičkom dejansko pelješ, spoznaš šele tedaj, ko pogledaš merilnik hitrosti. Tam, kjer gre običajni avto 60 kilometrov na uro, gre M3 najmanj dvakrat hitreje. In velja tudi naprej, vse dokler ne reče, dosti imam in M3 elektronika ustavi – pri 250 km/h! V nasprotnem bi šlo še precej hitreje. Razvojniki to dobro vedo, saj so poučeni o vseh pasteh, ki premožnega kupca takšnega brutalneža čakajo. Zato so mu (ji) nastavili past: elektronsko omejitev odpravijo in jo nastavijo na 280 km/h, a zgolj v primeru, če voznik opravi njihovo šolo varne vožnje (M intenzivni trening). To močno svetujemo tudi vsem preostalim bodočim kupcem.

Maksimalna zbranost je nekaj, kar M3 nujno zahteva. Zatorej, izklopite radio. Nato pa uživajte. Zvok šestvaljnika bi lahko primerjali zgolj s kakšno Mozartovo simfonijo. Lepšega hrumenja že dolgo nismo slišali. Osemstopenjski samodejni menjalnik z možnostjo prestavljanja z ušesoma za volanom je lahko vzor vsem konkurentom. Je hiter in vozniku resnično v pomoč. In zadnji pomoč krvavo rabi. Da med vožnjo ni šale, najbolje začutite, ko ugasnete avto in ugotovite, da imate roke, noge in hrbet prepotene. Mešanica užitka, strahu in adrenalina opravi svoje. Moč motorja je zares ogromna, pospešek do stotice je 3,6 sekunde in do dvestotice 12,9. Ima željo do vrtenja blizu meje 7000, zato ne čudi, da je, ko beseda nanese na porabo, pijanček. Povprečna je bila okoli 15 litrov ali prevedeno, v 200 prevoženih kilometrih smo pokurili polovico posode za gorivo, kar ni ravno poceni. Zgodba zase so športni usnjeni sedeži z možnostjo hlajenja in ogrevanja, ki voznikov hrbet močno objamejo, hkrati pa ne prizanašajo posamezniku, ki je po domače povedano debel. Takšen voznik bo zagotovo potočil solzico ali dve, ko se mu v sedež ne bo uspelo namestiti. Gotovo se sprašujete, kaj pa desni sedež? Vanj sam ne bi sedel, tudi če bi mi odšteli zajeten kup denarja. Priznam, bilo bi me strah!

Prejšna generacija M3 je imela pogon speljan na zadnji kolesi, v prid večji varnosti pa je sedaj na vsa štiri kolesa, zato je M3 nekoliko manj zahteven za vožnjo, a če želite, lahko še vedno izklopite nadzor stabilnosti, pogon preusmerite na zadnji kolesi in v prid zabavi povečate raven adrenalina v krvi. A najboljše od vsega je to, da se lahko ta BMW zlahka, tako rekoč v trenutku, spremeni v klasičnega karavana z zajetno dolžinsko meri 4,79 metra, ki na daljšo pot prevaža četverico potnikov in njihovo prtljago. Na zadnji klopi so namreč centimetri za kolena in glavo dveh potnikov izdatno odmerjeni, prtljažna luknja pa že v osnovi pogoltne uporabnih 500 litrov, dostop pa poenostavljajo električno pomična sicer težka prtljažna vrata. Ali je smiselno kupiti tako močno motoriziran avto, nato pa voziti vse prej kot dinamično, pa je vprašanje, ki ga je potrebno nasloviti potencialnemu kupcu. Ta mora imeti pripravljenih najmanj 101.450 evrov, najverjetneje pa še precej več. Serijska oprema, celo varnostna, namreč ni popolna. Tako smo bili prepričani, da lahko pri zaviranju, pospeševanju in ohranjanju varnostne razdalje računamo na pomoč aktivnega tempomata, a je imel vgrajenega navadnega, že zdavnaj preživetega. Kar je za tak tehnološki biser na štirih kolesih sramotno. Je pa zato pametni ključ dokazal, da svoje delo samodejnega odklepanja in zaklepanja vozila opravlja z odliko. Bi ga imel? Ne, saj me takšna zaloga moči dela nervoznega in bi že s pol manjšo dobro shajal. Da morebitnih kazni za prekoračitev dovoljene hitrosti raje ne omenjam. Če pa vam godi pozornost, potem je tale M3 za vas, saj boste fotografirani še pogosteje, kot so hollywoodske zvezde na rdeči preprogi. Sam pa upam samo, da si ga ne bo privoščil kakšen premožni šminker in ga imel zgolj za postavljanje pred dekleti. Za to ga je prekleto škoda.