Včasih se zvezde preprosto poravnajo. Nekaj si pričel delati kar tako, potem ti nepričakovan zasuk v naročje vrže idealno priložnost, tvoj izdelek pa postane idealna rešitev za novo stanje sveta. Takšne zgodbe običajno postanejo zgodbe o uspehu. Obstajajo pa tudi druge vrste zgodb. Zvezde se poravnajo, zunanje okoliščine tvojemu izdelku vržejo nekaj polen, ti pa s slabimi odločitvami zakockaš še vse ostalo. Kot takšna zgodba je šel v zgodovino hillman imp.

Podjetje Roots Group je imelo leta 1955 prostor za nov projekt. Oblikovalca Mike Parkes in Tim Fry sta priložnost zgrabila. »Z Mikom Parkesom sva bila dobra prijatelja. Zato sva šla do direktorja inženirskega oddelka, B. B. Winterja, ter mu rekla, da bi lahko oblikovala točno tak avto, kot si želiva. Rekel je: 'Dobro, začnita torej!',« se je usodnega trenutka kasneje spominjal Fry. Cilj je bil avtomobil za dve odrasli osebi in dva otroka, z najvišjo hitrostjo 97 km/h in porabo okoli 3,9 litra na 100 kilometrov. Seveda je moral zagotavljati tudi zabavno izkušnjo za volanom. Prvi poizkus Parkesa in Fryja ni bil dobro sprejet. Poimenovali so ga lazar (slug), oblikovalska ekipa pa je morala nazaj na delo. Končni videz avtomobila je močno navdihnil Chevroletov corvairja, le da so ga pomanjšali na dolžino vsega 3,6 metra. Corvair je bil daljši za slab meter. Od tod tudi ime imp oziroma škrat.

Omejitve, koliko goriva je moč kupiti

Leto po začetku projekta so se zvezde navidez poravnale, ko je egiptovski predsednik Gamal Abel Nasser razglasil nacionalizacijo sueškega kanala. V odziv so Velika Britanija, Francija in Izrael sprožile invazijo Egipta v želji, da bi ponovno prevzeli nadzor nad strateško pomembnim kanalom. Poizkus je spodletel, egiptovski nadzor nad kanalom je postal mednarodno priznan, zaloge goriv v Veliki Britaniji pa so se za nekaj časa močno zmanjšale. Med decembrom 1956 in majem 1957 so v Veliki Britaniji celo uvedli omejitve, koliko goriva je bilo možno kupiti. V teh okoliščinah in takšnem vzdušju potrošnikov so postali varčni avtomobili v Veliki Britaniji izredno priljubljeni. Vodstvo podjetja Roots je čez noč postalo močno zagreto za pred tem dokaj nepomemben projekt. Našli so revolucionaren motor iz aluminija, ki ga je podjetje Coventry Climax sprva izdelovalo za mala gasilska vozila, a so jih predelali tudi za dirkalnike. Navidez idealna rešitev, a tehnične težave, povezane z več sestavnimi deli vozila, so zavlekle začetek proizvodnje.

Čeprav so pri Roots razvoj impa začeli prej, je prvi kompaktni avtomobil z varčnim motorjem, ki ga je spodbudila sueška kriza, postal slavni mini podjetja BMC. V prodajalne je prišel leta 1959 in postal velik hit. Priprave na proizvodnjo Hillman impa pa so se še vlekle. Po državni intervenciji so se pojavile tudi težave z lokacijo proizvodnje. Ta ni mogla steči v Coventryju, ki ima bogato avtomobilsko tradicijo, temveč je britanska vlada želela investicijo daleč na severu, v škotskem mestu Linwood, kjer te tradicije ni bilo. S tem je tudi manjkalo izkušene in usposobljene delovne sile. Gradnja tovarne se je začela šele leta 1961, leta 1963 pa jo je odprl vojvoda edinburški z zelo obetavnimi besedami: »In sedaj, dame in gospodje, mi je v veliko veselje, da razglasim to … kar koli že je, odprto.«

Pritožbe o zamakanju in druge nevšečnosti

Vojvoda se je po otvoritvi peljal z enim prvih dokončanih modelov impa, a tovarna ni bila povsem zaključena. Vrstili so se tudi številni konflikti med sindikati in vodstvom, kar je hromilo proizvodne zmožnosti. Kljub temu je hillman imp uradno v prodajo stopil leta 1963. A bil je problem. Razvijalci so bili tako ponosni na vzdržljivost motorja in drugih mehanskih delov, da so ekstenzivno testirali zlasti na tem področju ter dosegali resnično presunljive rezultate. Revija American Rodding je z impom uspela prevoziti skoraj 5 tisoč kilometrov dolgo pot od New Yorka do Los Angelesa v vsega 48 urah, s povprečno hitrostjo 101 km/h in porabo 6,7 litrov na 100 kilometrov. Vozili so se pri temperaturah, ki so presegle 40 stopinj Celzija.

Manj so testirali avtomobil pri vsakdanjih opravilih. Hitro po začetku prodaje so se zato pričele pritožbe o zamakanju in drugih nevšečnostih. Za povrh je bil avtomobil s prihodom minija zastarel že leta 1959. Zlasti zaradi pogona na zadnja kolesa in sprednjega prtljažnika, ki ga potrošniki niso hoteli. Ob izbruhu sueške krize je Roost imel načrt izdelave okoli 150 tisoč primerkov na leto. Največ so jih prodali leta 1964. Manj kot 60 tisoč. Podjetje Roots je leta 1967 prevzela evropska podružnica Chryslerja, ki je proizvodnjo impa podaljšala do leta 1976. Skupno so v 13 letih prodali manj kot 500 tisoč primerkov. Minijev so toliko prodali že do leta 1962.

*** 40 stopinj Celzija in več so bile temperature, pri katerih so testirali impa na 5 tisoč kilometrov dolgi poti od New Yorka do Los Angelesa.