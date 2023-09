Tiha vozila pa spremljajo tudi nevarnosti. V seriji Gandža (Weeds) so se na ta račun že pred leti zabavno pošalili. Ob srečanju s hibridnim avtomobilom male preprodajalke trave iz ličnega predmestja Los Angelesa je tudi urbana narko tolpa nemudoma doživela razodetje, ki pa je bilo nekoliko drugačno od mojega – ta avto je tako tih, da bi se z njim lahko neopaženo pripeljali blizu tarči in jo likvidirali z neslišno izvedbo klasičnega gangsterskega mimovoznega streljanja. Šala ima tudi bolj vsakdanjo različico, ki pa za vpletene ni nič kaj zabavna. Med testom električnega avtomobila sem pred časom naletel na kolesarko, ki je peljala po pločniku vzdolž ceste. Cesta je bila prazna v obe smeri, omejitev je bila 50 km/h. Ker sem sumil, kaj se dogaja, sem raje peljal bliže 30 km/h in pazljivo spremljal razplet. Ni vrag, da je kolesarka ob prvem stiku kolesarske poti ob robnik cestišča pogledala predse, videla, da nihče ne prihaja od spredaj, ter skočila na cesto, da bi izven prehoda prišla na drugo stran. Pritisnil sem na zavoro, ona pa je vsa v šoku, kot prestrašena srna v noči sredi gozdne ceste, spoznala, kako blizu je bila neljubi situaciji. Ker ni slišala tipičnega hrupa avtomobila, je preprosto sklepala, da ji izza hrbta ne preti nikakršna nevarnost.

Podobno izkušnjo sem doživel še nekaj tednov kasneje. Neko soboto zgodaj zjutraj sem se z električnim vozilom vračal iz trgovine. Zapeljal sem v našo ulico, pred menoj pa je hodil moški z vrečko kruha. Počasi sem vozil za njim, on pa je vztrajal sredi cestišča. Ker je bilo zgodaj, nisem imel srca, da bi ga s kakšnim zvokom opozoril nase in zbudil sosesko. Tako sva šla do konca ulice. Trajalo je kar nekaj minut, a mu situacije seveda nisem zameril. Na koncu je on nadaljeval naprej, jaz pa zavil levo. Verjetno še danes ne ve, da sem mu dihal za ovratnik.

Elektrifikacija voznega parka prinaša številne težave za naše navade gibanja v prometu. Izpostavljeni niso zgolj starejši z zakoreninjenimi navadami, temveč tudi mlajši. Nauk o pogledu levo in desno pred prečkanjem ceste postaja iz dneva v dan bolj pomemben. Novi električni avtomobili v EU sicer morajo pri nizkih hitrostih oddajati zvok, ki naj bi opozarjal na približevanje električnega vozila, a so očitno, zlasti v mestih, pretihi, da bi jih pešci in kolesarji vselej zaznali. Možno je tudi, da omenjenih zvokov še nismo tako ponotranjili kot zvok motorjev na izgorevanje, ki ga prepoznamo nezavedno. Iz sebičnih razlogov vseeno upam, da se bomo uspeli privaditi na tihi promet in da glasnosti opozorilnega zvoka ne bo treba dvigniti. Tudi hrup je onesnaženje. Gre pa za resen izziv. Svoj delež k rešitvi morajo prispevati tudi vozniki, s pazljivostjo, strpnostjo, sočutjem in predvidevanjem, da niso slišani.