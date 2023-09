Če niste del skupnosti invalidov, se zagotovo sprašujete, kaj dejansko pomeni prilagodljiva moda. Kako so videti in kaj so adaptivna oblačila? Adaptivna ali prilagodljiva moda se nanaša na oblačila, ki so prilagojena osebam s telesnimi motnjami, ki imajo morda težave pri nošenju tradicionalnih oblačil. Čeprav prilagodljiva oblačila niso potrebna za vse, so bistvenega pomena za tiste ljudi, ki se soočajo s težavami pri oblačenju. Nekatere tipične spremembe, zaradi katerih so navadna oblačila prilagodljiva: lahko vključujejo magnete in ježke namesto gumbov in vezalk, skrite zadrge. Govorimo o pametnih podrobnostih, ki koristijo ljudem na invalidskem vozičku ali pri obuvanju čevljev za osebe z amputirano roko. Spodnje perilo lahko ima zaponke ali ježke na sprednji strani nedrčka, spodnjice pa se običajno z zaponkami zapirajo ob strani.

Prihodnost mode je v prilagodljivih oblačilih

Zanimiv je podatek, da ima po raziskavah evropske komisije po zadnjih podatkih iz leta 2022 kar 87 milijonov ljudi v Evropski uniji telesno okvaro, zaradi katere morajo nositi prilagodljiva oblačila. Čeprav domnevate, da gre za zelo ozko modno nišo, se motite. Poleg tega številke kažejo, da bi lahko bila vrednost prilagodljive mode do leta 2026 približno 400 milijard dolarjev. Ker ima ta modna niša velik potencial, mnoge svetovne znamke sledijo naložbam v prilagodljive kose oblačil. Znamke, ki imajo linije oblačil za invalide, so Skims, znamka Kim Kardashian, Tommy Hilfiger, Zalando, Nike, Seven7 Jeans in mnoge druge.

Vedeti je treba, da invalidi običajno kupijo običajna oblačila in jih nato prilagodijo svojim potrebam ali pa si invalidi preprosto dajo sešiti določena oblačila, da si vsaj malo olajšajo življenje. Že leta se ozaveščenost o invalidih nasploh, tudi v svetu mode, dviguje, priča pa smo številnim modno inkluzivnim akcijam, tudi temu, da invalidi na številnih modnih revijah nosijo oblačila sami. V svetu mode in invalidov torej ne gre za to, da bi morali ljudje posebej prilagoditi svoja oblačila, ampak za to, da so oblačila res dostopna vsem. Rešitev pa je, da invalidi postanejo še bolj vidni.