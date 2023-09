Marca se je Joanna Osborne, ena od ustanoviteljic znamke pletenin Warm & Wonderful, končno lotila naloge, s katero je odlašala desetletja – pospravljanja svojega podstrešja. Polno je bilo otroških oblačil, vzorcev tkanin, igrač in arhivskih skic za pletenine njene znamke. Zdaj, ko so njeni otroci že odrasli in je podjetje Warm & Wonderful po obdobju mirovanja oživilo podjetje Rowing Blazers s sedežem v New Yorku, je končno napočil čas, da naredi red s predmeti iz preteklosti. Toda v eni uri je Joanna Osborne ugotovila, da to sploh niso samo stvari. Ko je odprla škatlo z bombažnimi posteljnimi pregrinjali, je iz nje padel rdeč pulover, posejan z belimi ovcami in eno samo črno. Osbornovi je vzelo sapo. Takoj je poklicala soustanoviteljico znamke Warm & Wonderful Sally Muir. »Skakalec,« je izgovorila, ko je Muirjevi začela opisovati svoje odkritje.

Začetki modne ikone

Junija 1981, štiri mesece po razglasitvi zaroke s princem Charlesom, se je 19-letna lady Diana Spencer udeležila polo tekme v značilni pletenini s črno ovco znamke Warm & Wonderful. Zaljubljeni fotografi so posneli bodočo princeso in poskrbeli, da sta se ona in njen pulover z domačimi živalmi pojavila na naslovnicah časopisov po vsem svetu. Blagovna znamka Osbornove in Muirjeve, ki sta jo ustanovili le dve leti pred tem, je zaradi tega eksplodirala. »Začeli smo hoditi v New York in se predstavljati na newyorškem tednu mode, kar se sicer verjetno ne bi zgodilo,« je v pogovoru z revijo Vogue povedala Muirjeva in dodala, da so iz zelo majhnega domačega podjetja praktično čez noč postali resno podjetje.

V naslednjih dveh desetletjih je princesa Diana postala nedvomno najbolj znana ženska na svetu, fotografski objektivi so jo ujeli v več tisoč različnih oblekah na več tisoč javnih nastopih. Kljub temu pulover s črno ovco ostaja eden njenih najbolj prepoznavnih kosov – še zlasti po tistem, ko ga je ponovno oblekla leta 1983. V obdobju, ko so Diano v tisku pogosto imenovali Sramežljiva Di, je pokazala smisel za humor, pod katerim je tlel upor. Ne nazadnje črna ovca predstavlja nekoga, ki odstopa od tradicionalnih norm svoje črede. Ko se je princesa v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ločila od kraljeve družine, je stilska izjava postala simbolična podoba tega, kar je postala oziroma je morda vedno bila.

Kraljevska visokost vesela puloverja

Še danes ima ta kos oblačila vpliv na pop kulturo. Tudi Emma Corrin nosi repliko puloverja v četrti sezoni Netflixove serije The Crown. Muzej Viktorije in Alberta hrani model, izdelan leta 1985, v svoji stalni zbirki. »David Bowie in Penelope Keith sta imela enak šaljiv dizajn v različnih barvnih odtenkih,« je zapisano na kartici pod puloverjem v galerije. Ker je dizajn tako priljubljen, ga podjetje Rowing Blazers zdaj ponujata tako v moški kot ženski različici. Obstajala je samo ena majhna podrobnost, ki je večina ljudi ni vedela o izvoru skakalca, kot so pulover poimenovali zaradi črne ovce: princesa je imela več kot le enega. Nekaj tednov po polo tekmi sta Osbornova in Muirjeva prejeli pismo iz Buckinghamske palače. V njem je pisalo, da si je lady Diana poškodovala pulover in ali bi ga bilo podjetje Warm & Wonderful pripravljeno popraviti. »Zelo ji je všeč,« so še zapisali. Oblikovalki, kot sta povedali v pogovoru, sta bili navdušeni. »To je bil naš zlati trenutek. Naš posel je nenadoma zaživel. Nato dobimo pismo iz Buckinghamske palače, v katerem piše, da je princesa strgala pulover in ali ga je mogoče zamenjati oziroma popraviti,« se je spominjala Osbornova in dodala, da jima je palača poslala pulover v pregled. Po pregledu poškodbe – odstranjeni manšeti – so se odločili, da ji preprosto pošljejo novega, ne da bi o tem komur koli povedali. 28. septembra so zapisali: »Vem, da bo njena kraljeva visokost zelo vesela, da bo ta pulover prejela nazaj, in vam bo zelo hvaležna, da ste ga predelali.«

Osbornova in Muirjeva sta pojasnili, da čeprav je bila črna ovca v drugem dizajnu na novem mestu, ni nihče opazil, da sta si puloverja različna. Medtem so original pospravili v skladišče in nanj za več desetletij pozabili. Pozneje so mislili, da se je verjetno izgubil med enim od njihovih večkratnih premikov. Ko ga je Osbornova našla na svojem podstrešju, sprva o tem ni veliko razmišljala. Skoraj 50 let so bili obdani s kupi črnih ovc, zato ni presenetljivo, da sta eden ali dva iz njihove stare trgovine še vedno ležala naokoli. Potem pa ji je nekaj padlo v oči – manjkajoča manšeta: »Pomislila sem, moj bog, mislim, da je pravi, saj je imel težave z manšeto. Občasno je šlo kaj narobe s puloverjem, a manšeta ni nikoli odpadla. To se je zgodilo le enkrat.«

Pulover lahko preseže vrednost 80.000 evrov

Ko se je najditeljica puloverja umirila po prvem šoku, je prišla na idejo, da ga predajo nekomu drugemu. Nekega pomladnega jutra je Joanna Osborne pulover skupaj z že omenjenim pismom iz Buckinghamske palače položila v torbo in skočil na prvi vlak za London. Sledil je strog postopek preverjanja pristnosti. Cynthia Houlton, globalna vodja oddelka za modo in dodatke pri Sotheby's, je sodelovala s tretjim podjetjem, da bi izvedla poglobljen pregled slik Diane, ki nosi pulover leta 1981, v primerjavi s puloverjem, ki je bil odkrit na podstrešju. »Na slikah iz leta 1981 in puloverjem je bilo več edinstvenih točk ujemanja, kar dokazuje, da sta eno in isto,« je povedala.

Po podpisu pogodbe je pulover šel na dražbo v okviru otvoritvene prodaje modnih ikon dražbene hiše Sotheby's, kjer naj bi dosegel od 50.000 do 80.000 evrov. Ker priljubljenost puloverja in dizajn na edinstven način obujata nostalgijo in spomine, bo njegova vrednost zagotovo veliko večja. Na nedavni dražbi Dianinih oblačil so te dosegle veliko večjo ceno, kot je bilo pričakovano. Sotheby's je v začetku tega leta prodal eno od njenih oblek za več kot 600.000 evrov. Spletna dražba bo potekala do 14. septembra.

*** Ker priljubljenost puloverja in dizajn na edinstven način obujata nostalgijo in spomine, bo njegova vrednost zagotovo veliko večja.