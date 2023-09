Prihodnost avtomobilskih salonov: Slabo klimatizirani šotori niso več primerni

Avtomobilski saloni danes več niso to, kar so bili v preteklosti. Nekoč uveljavljene marketinške strategije nimajo več učinka, zato morajo proizvajalci komunikacijo z možnimi strankami in tudi novinarji izumiti na novo. Za ponovno organizacijo salona v Sloveniji ni interesa.