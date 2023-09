Igrati v drugem tednu turnirja za grand slam so sanje vseh, a med najboljših 16 se uspe prebiti le izbrancem. Med njimi je znova ruski teniški igralec Daniil Medvedev, ki so mu igrišča v New Yorku pisana na kožo. Še več, tu je leta 2021 osvojil svoj prvi (in tudi zadnji) grand slam v karieri, s pomočjo katerega je februarja 2022 tudi uradno postal številka ena na svetu. Še več: po gladki zmagi nad Argentincem Sebastianom Baezom (6:2, 6:2, 7:6) se je še petič zapored prebil v osmino finala svojega najljubšega turnirja.

»Imel sem občutek, da sva v prvih dveh nizih oba igrala dober tenis, le da sem bil jaz malo boljši pri pomembnih točkah. Zdi se mi, da je bila tudi sreča na moji strani. V tretjem nizu je še malce dvignil raven svoje igre, a sem tudi sam igral dobro,« je dejal 27-letni Medvedev, ki je podaljšano igro dobil z 8:6. Da njegova zmaga ni samoumevna, dokazuje tudi, da je tako končal niz 12 zmag Baeza, ko je zapored dobil tudi dva turnirja, v Kitzbühelu na pesku in Winston-Salemu na trdi podlagi. O tem, za kako zahteven dvoboj je šlo, pa čeprav je trajal zgolj tri nize, pričajo tudi naslednje besede teniškega igralca, ki je v karieri z nagradami zaslužil že več kot 31 milijonov dolarjev: »Bilo je težko, samo še spati si želim. Še dobro, da ni vse skupaj trajalo do četrte ure zjutraj.« Dejansko je Medvedev zmagoslavno dvignil roke v zrak ob 1.29 ponoči.

Zelo nasmejana pa je stadion Louisa Armstronga zapuščala Marketa Vondrušova, sicer deveta nosilka. Letošnja zmagovalka Wimbledona je polna samozavesti, svoj niz zmag na največjih turnirjih pa je podaljšala na deset. Rusinja Ekaterina Aleksandrova ni bila previsoka ovira (6:2, 6:1). »Zelo sem zadovoljna s tem, kako sem igrala, saj je bil pritisk velik. Hvaležna sem, da lahko igram v New Yorku, tudi sicer uživam v tem prekrasnem mestu,« je dejala Čehinja, ki je izmed 44 vračanj servisa tekmice zgrešila le trikrat. Njena prevlada v prvih treh dvobojih (igrala je še s Han Na Lae in Martino Trevisan) je velika, vse je dobila v dveh nizih in tekmicam prepustila le deset iger. Ne pozabimo, ko je zmago slavila v Wimbledonu, je bila komajda 42. igralka sveta, postala pa je prva zmagovalka v odprti eri, ki ni bila postavljena za nosilko. Zdi se, kot da skriva še kakšnega asa v rokavu ter se bo o njej še veliko govorilo in pisalo. Doslej je na odprtem prvenstvu ZDA najdlje prišla prav tako do četrtega kroga, in sicer pred petimi leti.

Sicer pa se na igriščih teniškega centra Billie Jean King dogaja marsikaj zanimivega. Tako je na primer v prvem krogu sodelovalo deset tenisačic, ki so mame, le Danka Carolina Wozniacki pa se je prebila do četrtega kroga. V njem bosta sodelovala tudi dva kvalifikanta, Švicar Dominic Stricker in Hrvat Borna Gojo. Najdaljši ženski dvoboj dosedanjega dela turnirja med Italijanko Martino Trevisan in Rusinjo Julijo Putincevo (0:6, 7:6, 7:6) je trajal tri ure in 19 minut, moškega dela med Bolgarom Grigorjem Dimitrovom in Slovakom Alexom Molcanom (6:7, 6:7, 6:1, 7:5 in 7:6) pa štiri ure in 38 minut. Med najboljših 16 so se uvrstili tudi štirje Američani – Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul in Ben Shelton. To se je nazadnje zgodilo leta 2011. Se je pa do četrtega kroga prebilo tudi osem igralcev in igralk, ki so na grand slamu že slavili končno zmago: Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Daniil Medvedev, Iga Swiatek, Arina Sabalenka, Caroline Wozniacki, Jelena Ostapenko in Marketa Vondrušova.

Pomembnejši izidi 3. kroga, moški: Alcaraz (Špa, 1) – Evans (VB, 26) 6:2, 6:3, 4:6, 6:3, Zverev (Nem, 12) – Dimitrov (Bol, 19) 6:7 (2), 7:6 (8), 6:1, 6:1, Sinner (Ita, 6) – Wawrinka (Švi) 6:3, 2:6, 6:4, 6:2, Medvedev (Rus, 3) – Baez (Arg) 6:2, 6:2, 7:6 (6), Rubljev (Rus, 8) – Rinderknech (Fra) 3:6, 6:3, 6:1, 7:5, ženske: Vondrušova (Češ, 9) – Aleksandrova (Rus, 22) 6:2, 6:1, Keys (ZDA, 17) – Samsonova (Rus, 14) 5:7, 6:2, 6:2, Pegula (ZDA, 3) – Svitolina (Ukr, 26) 6:4, 4:6, 6:2, Jabeur (Tun, 5) – Bouzkova (Češ, 31) 5:7, 7:6 (5), 6:3, Sabalenka (Blr, 2) – Burel (Fra) 6:1, 6:1.