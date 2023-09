V uvodni tekmi skupine B so Španci s 3:1 presenetili Bolgare, toda že tri dni pozneje so bili na svoji drugi tekmi evropskega prvenstva nemočni proti Hrvaški, saj niso osvojili niti niza. Vendar v slovenskem taboru niso ničesar prepustili naključju in tudi tekmo proti Španiji je selektor Gheorghe Cretu začel v najmočnejši zasedbi.

»Raven igre je treba dvigovati z vsako naslednjo tekmo. Po ligi narodov smo trdo delali, kajti tisti, ki so v pogonu vse poletje, morajo vnovič najti pravi ritem,« je svojo odločitev pojasnil Romun na slovenski klopi, ki ničesar ne prepušča naključju. Že v začetku prvega niza so slovenski odbojkarji, ki so do zdaj s Španci na evropskih prvenstvih igrali trikrat, najavili, da jih zanimajo le nove tri točke, po možnosti že po treh nizih. V prvem nizu so španski odbojkarji, ki so daleč od nekdanje slave, ko so leta 2007 osvojil naslov evropskih prvakov, do izida 10:11 še sledili slovenski ekipi. Toda po bloku Klemna Čebulja, v soboto najboljšega igralca slovenske reprezentance, je bilo že 16:11 za Slovenijo. Še bolj prepričljivi so bili Cretujevi izbranci v drugem nizu, ko so priložnost dobili tudi igralci, ki so do zdaj manj igrali. V prvi vrsti oba blokerja, Sašo Štalekar in Danijel Koncilja, na igrišče sta stopila tudi Uroš Planinšič in Nik Mujanović. Ko so v tretjem nizu Španci povedli z 11:9, je kazalo, da se še niso sprijaznili s porazom, toda po polminutnem odmoru Cretuja je prišlo do popolnega preobrata. Veliko zaslug zanj ima Tine Urnaut – včeraj je praznoval svoj 35. rojstni dan – ki je bil z odličnimi servisi (dosegel je tudi dva asa) zaslužen za pet zaporednih slovenskih točk. Tekmo je sklenil Štalekar, svojo prvo točko na evropskih prvenstvih je vpisal tudi 19-letni Rok Bračko.

»Za nas je to bila dobra tekma, predvsem zaradi dejstva, da nismo popustili, tudi ko so na igrišče prišli igralci z manj igralnimi minutami. Za ekipnega duha je bilo to odlično,« ni skrival zadovoljstva po tekmi Cretu, ki je resnično imel dovolj razlogov za svojo dobro voljo. »Vesel sem, da smo zmagali s 3:0. Prihranili smo si nekaj moči, da bomo v naslednjih tekmah lahko še bolj zbrani, da lahko pokažemo še dve dobri predstavi. Če bomo držali skupaj, kot smo v soboto, se nimamo česa bati,« je že razmišljal o današnji tekmi s Hrvaško slovenski libero Jani Kovačič.

Po dnevu premora bo Slovenija, za katero so proti Španiji igrali Pajenk 7 (3 bloki), Planinšič, Kozamernik 1, Toman, Bračko 1, Štalekar 4 (2 bloka), Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret, Urnaut 14 (2 asa), Čebulj 17 (2 asa, 1 blok), Možič 8 (1 blok) in Mujanović 1, danes igrala s Hrvaško. Hrvati so včeraj zvečer igrali tekmo z Bolgarijo, pred tem so izgubili s Finsko, tesno s 3:2 so premagali Ukrajino in, kot rečeno, nadigrali Španijo. V napadu sta najbolj nevarna sprejemalec Marko Sedlaček, ki bo v novi sezoni po italijanski Cisterni igral za poljski Jastrzebski, in korektor Ivan Đirlić, igralec osiješke Murse. Slovenija je s Hrvaško na EP do zdaj igrala trikrat, zadnjič predlani v osmini finala v Ostravi, vse tri tekme pa je dobila s 3:1.

Izidi, 4. dan: Slovenija – Španija 3:0 (19, 15, 15), Bolgarija – Ukrajina 3:1 (-20, 17, 20, 23), 5. dan: Španija – Finska 3:1, Bolgarija – Hrvaška (sinoči); danes, ob 16.30: Ukrajina – Finska, ob 19.30: Hrvaška – Slovenija. Vrstni red: Slovenija 9 (9:1), Bolgarija 6 (7:5), Španija (+1) 6 (6:8), Hrvaška 5 (6:5), Finska (+1) 4 (4:6), Ukrajina 1 (4:9).