Veliko se je govorilo, da bi bilo dobro, da se predstavi časovnica širitve EU. Seveda je težko napovedovati prihodnost. Mislim, da je vizija širitve do leta 2030 pozitivna. Je realna? Je. Za vse države Zahodnega Balkana? To je dobro vprašanje. Do tja je še sedem let. Resnim državam, ki bodo integracijo v EU zastavile kot prioriteto, bo uspelo. Zelo eksaktno se vidi, da sta Srbija in Črna gora državi, ki sta že del procesa, pogajanj. Glede na trajanje procesa – Črna gora je oddelala tri poglavja, Srbija dve – to traja že predolgo. Albanija in Severna Makedonija sta pri vstopu v proces pogajanj. Potem je tu Bosna in Hercegovina, ki je dobila status kandidatke, ampak še ni v procesu. Kosovo je vložilo aplikacijo. Moramo biti objektivni in ne gledati le na želje posameznih držav.