Če predvidevava, da se bi na protestih zbralo 40.000 ljudi, je to velik zalogaj za policijo, varovanje tudi ni poceni. Tudi policisti se utrudijo in so tako kot gasilci, civilna zaščita in vojska utrujeni. Poleg tega pa je v začetku septembra vedno poostren nadzor prometne varnosti, saj prvošolčki prvikrat zakorakajo v šolo in je zato za njih treba poskrbeti.

Spoštovani Pavel, res nima smisla v tem trenutku protestirati. Naboj, ki ga imate, raje uporabite za pomoč pri sanaciji poplav. Povežite se skupino za obnovo, ki jo vodi Boštjan Šefic, in sem prepričan, da bosta našla skupni cilj sodelovanja. Zato spoštovani Pavle, s pametjo prosim.

Vid Drašček, Vrhnika