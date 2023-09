Poleg solidarnostnih delovnih sobot zakon kot alternativo v 99. členu uvaja obvezni solidarnostni prispevek za leto 2023 in 2024. Obvezni solidarnostni prispevek se za posamezno leto zmanjša za obračunan prispevek delavca ali delodajalca za sklad za obnovo in razvoj na podlagi delovne sobote, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka.

Ob obravnavi zakona v DZ so poslanci SDS postavili vprašanje uvedbe obveznega solidarnostnega prispevka, zaradi katerega poslanci taiste stranke niso glasovali za zakon, češ da teh sredstev zaenkrat ni treba zbirati, saj je drugih virov sredstev za te namene zaenkrat dovolj. Bili pa so proti rešitvi, da bi morali obvezni solidarnostni prispevek plačati tudi zaposleni in delodajalci s prizadetih območij.

S tem negiranjem uvedbe solidarnostnega prispevka oz. solidarnostnih delovnih sobot smo prišli smo tako daleč, da ima tudi pojem solidarnosti politično konotacijo. Ne spomnim se, da bi v preteklosti, celo bližnji (Posočje), o vprašanju solidarnosti v primeru naravnih nesreč ločevali solidarnost glede primernega časa zanjo oziroma krajevni pripadnosti zavezancev. Menim, da je tako razmišljanje nehumano in zavržno. Solidarnost posameznika me asociira sicer na prostovoljstvo, ki se je tudi brez zakona izkazalo na zelo visoki ravni. In posameznik-prostovoljec bo zato tudi v primeru zakonsko določenega prispevka za solidarnost brez odvečnih besed sledil zakonu. Res pa je, da zakonodajalec zakonsko uvaja obvezen solidarnostni prispevek nekoliko nespretno, sicer pa je v končni fazi pomemben namen.

Upoštevaje navedeno, bi zakonodajalec pri pripravi oziroma uvedbi solidarnostnega prispevka za prizadete v poplavah 2023 lahko v celoti sledil rešitvam, ki smo jih že imeli v preteklosti, in sicer za sanacijo potresnih škod na Bovškem. Takrat smo vsi državljani kot tudi gospodarstveniki zakon sprejeli brez dolgotrajnih debat in političnih prerekanj, ki na žalost mečejo slabo luč na solidarnost nasploh. Zato uvedbo obveznega solidarnostnega prispevka tretirajmo zgolj kot ustavno kategorijo, ki zahteva, da je za vsak poseg v človekove pravice (kot je denimo uvedba dodatne delovne sobote ali odpoved delu plače za določen namen) potrebna ustrezna utemeljitev.

Sama bi zaradi transparentnosti in enake obravnave vseh zavezancev za solidarnostni prispevek namenila enodnevno bruto bruto plačo, ki vsebuje še tisti del prispevkov, ki jih plača delodajalec namesto delavcev, ter povračilo stroškov, ki nastanejo v zvezi z delom, ki bi bila v celoti vplačana v Sklad za obnovo Slovenije. Prednost predlagane rešitve: zakonsko določen obvezni solidarnostni prispevek bi plačali solidarno in v skladu z možnostmi (glede na višino plače) oziroma v višini enodnevnega zaslužka delodajalca vsi delovno aktivni. Tudi državni proračun in vse paradržavne blagajne (Zpiz, ZZZS) bi tako sodelovale v solidarnosti do poplavljenih. Ne bi priznavala nobenih izjem, kot je denimo minimalna plača ali pa izjema za tiste, ki jih je vodna havarija prizadela.

Po podatku Sursa za mesec januar 2023 znaša število delovno aktivnih 926.700, od tega je število zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah 828.000 in število samozaposlenih 98.000 (samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, kmetje). Finančni učinek navedene rešitve bi bil še ugodnejši, kot ga sedaj uvaja zakon, zlasti če upoštevamo dve solidarnostni delovni soboti. Upokojenci so sicer izvzeti, kar je glede na višino pokojnine skoraj tretjine upokojencev razumno.

No, zakon je sprejet, takšen, kot je. Če ne drugega, želim, da bo pri njegovem izvajanju dovolj nadzora, da ne bomo čez nekaj mesecev namesto o uspešnosti sprejetih ukrepov solidarnosti spet poslušali, kako se pomoč izrablja, o korupciji, nenamenskosti uporabe solidarnostnih sredstev itd.

Branka Kastelic, Ljubljana