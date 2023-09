V nedeljo ob treh zjutraj so policiste na pomoč poklicali na Muljavo. Do dveh oškodovancev so prišli štirje neznanci ter enega od njiju pretepli in mu vzeli denarnico, nato pa s kraja zločina zbežali. Oškodovanec je bil lažje poškodovan.

V soboto ob pol sedmih zvečer sta dva storilca kolesarki ukradla kolo. Ustavila sta jo in jo z grožnjo prisilila, da jima ga je izročila, nato pa sta se s kraja odpeljala. Eden od njiju naj bi bil star okoli 30 let, visok okoli 165 centimetrov, srednje postave, imel je kratke temne lase, oblečen je bil v majico s kratkimi rokavi rdeče barve in črne kratke hlače. Drugi je podobne starosti, a precej višji, zelo suhe postave, ima kratke temne lase, oblečen je bil v majico s kratkimi rokavi črne barve in črne dolge hlače.

V petek ob enajstih zvečer pa je ropar v Ribnici oškodovancu zagrozil, da ga bo pretepel, če mu ne da denarja. Oškodovanec mu je izročil nekaj gotovine. V petek nekaj pred 14. uro pa je v središču Ljubljane do oškodovanca pristopil znanec in od njega zahteval denar. Ker mu ga ta ni želel izročiti, ga je pretepel in mu denar vzel iz žepa.

Okradel jo je med spanjem

V Kočevju je v petek ob osmih zvečer storilec prispel do občana, mu iz rok izpulil vrečko s hrano in iz hlač vzel denarnico. V okolici Grosuplja pa sta se že dopoldne do neke hiše z avtom pripeljala neznanca. Oškodovanki sta se predstavila kot delavca telekomunikacijskega podjetja. Medtem ko jo je eden zamotil s pogovorom, je drugi preiskal hišo in iz nje odnesel denar. S kraja sta se nato odpeljala s srebrnim renaultom scenicom. Prav tako v petek so policiste obvestili o tatvini neznanca, ki je prišel v sobo nekega ljubljanskega hostla, medtem ko je turistka v njej spala. Stopil je do njene torbice in ji ukradel nekaj sto evrov gotovine. x pk