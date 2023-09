Policija je danes dopoldne sporočila, da se je v zadnjih 24 urah v gorah zgodilo kar šest nesreč, pri katerih je bila zaradi zahtevnosti terena ali nujnosti reševanja potrebna helikopterska pomoč. Štirikrat so gorski reševalci ob pomoči helikopterja reševali planince v soboto in še dvakrat danes zgodaj zjutraj. Nato so popoldne reševalci iz Tolmina brez helikopterja pomagali še jadralnemu padalcu, ki je na območju Kobale obtičal na drevesu. Na srečo se ni poškodoval.

Pičila jo je kača

Letalska policijska enota je z dežurno ekipo GRZS za reševanje v gorah v soboto najprej reševala 40-letnega jadralnega padalca iz Slovenije, ki se je v tandemu z 38-letno sopotnico iz Poljske zaradi vetra v zraku ponesrečil na območju Rombona. Po prvih podatkih policije ne gre za hujše poškodbe. Zatem je helikopterska ekipa na območju Kriških podov rešila psa, ki je obnemogel. Vse kaže, da ga je pičila neznana žival. »Držimo pesti, da bo s kužkom vse v redu,« je ob novici zapisal tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Sredi popoldneva sta dva premalo poučena slovenska pohodnika na Komni zgrešila smer in se izgubila. Poškodovala se nista, so ju pa v dolino prepeljali s helikopterjem in v Bohinju predali gorskim reševalcem. V soboto zvečer je pri slapu Kozjak v steni Pod Kopitcem 45-letno plezalko iz Avstrije med plezanjem ugriznila kača. Za kakšno kačo je šlo, policisti ne poročajo, so pa Avstrijko odpeljali v bolnišnico.

Akcija že ponoči

»Že ponoči se je začelo tudi reševanje na Jezerskem. Med tremi pohodniki si je eden na vrhu Male Babe poškodoval nogo. Jezerski gorski reševalci so dva nepoškodovana pohodnika peš pospremili v dolino, po poškodovanega pa je zgodaj zjutraj poletel policijski helikopter z dežurno reševalno ekipo ter njega in reševalce prepeljal v dolino,« je današnjo akcijo opisal Dean Božnik. Še en pohodnik je v nedeljo obnemogel na območju Staničevega doma pod Triglavom. Tudi njega so v dolino prepeljali s helikopterjem. »Upoštevajte vreme, svoje sposobnosti, informirajte se, hodite vsaj v dvoje, uporabljajte markirane poti in se varno vrnite domov,« je osnove varnega pohodništva povzel Božnik.

Sicer pa se je gorskoreševalni konec tedna začel že v petek, ko je letalska policijska enota z dežurno ekipo GRZS za reševanje v gorah v kombinaciji helikopterskega in klasičnega reševanja pomagala poškodovanemu 69-letnemu pohodniku, ki je pod vrhom Razorja na Bovškem padel na zahtevnem in nezavarovanem delu poti. »Kraj nesreče je bil zaradi slabšega vremena in baze oblakov na višini območja nesreče nedostopen. Zato je po več poskusih prileta helikopterja do kraja nesreče ekipa v reševanje vključila še gorske reševalce GRS Bovec, ki so jih s helikopterjem pripeljali do najvišje točke, od koder so lahko hitreje pomagali predvidoma huje poškodovanemu pohodniku,« je petkovo akcijo opisal Božnik in dodal, da so pohodnika v zahtevnem večurnem klasičnem delu reševanja reševalci z Razorja prenesli do nadmorske višine okoli 2300 metrov, od koder so ga nato le lahko dvignili v helikopter in odpeljali v bolnišnico.