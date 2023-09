Kritika: Preobjedli se bomo presladkega

Da je ameriška kultura, tudi tista, ki ukrivlja klasično glasbo, precej drugačna od evropske, je razkazovala že uvodna skladba, ki jo je za svoje gostovanje v Ljubljani izbral Bostonski simfonični orkester. Štirje afroameriški plesiCarlosa Simona so izrazito briljantna in virtuozna popularna glasba. Če po eni strani izkazujejo vrhunsko kompozicijsko verziranost skladatelja, po drugi ni mogoče spregledati vsebinske odsotnosti, izkoriščanja znanih obrazcev, ki segajo od Gershwina do Coplanda in Bernsteina, a so pri tem odtegnjeni od njihove kulturno-zgodovinske avtentike. Natančno takšno programiranje vodi klasično glasbo vse bolj v naročje vsebinsko-duhovno izpraznjenega elitizma in prav slednji bo pomenil konec te kulture.