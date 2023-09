Zaposleni nagrajeni za vsak inovativni predlog

V brežiški družbi TPV Automotive pravijo, da imajo inovativnost zapisano v svojem DNK. Pred šestnajstimi leti so začeli sistemsko zbirati podane predloge zaposlenih na vseh ravneh, nabralo se jih je že okoli 22.000. Vsak predlog preučijo in denarno nagradijo, avtorji najboljših in najkoristnejših predlogov, ki jih tudi implementirajo v praksi, pa so deležni še posebne pozornosti.