Srečanje ljubiteljev plošč

V soboto se je z velikim sejmom rabljenih gramofonskih plošč končalo tridnevno srečanje ljubiteljev, zbiralcev in poznavalcev gramofonskih plošč. Gre za že drugo takšno srečanje in organizatorji upajo, da bo postalo stalnica ljubljanske poletne ponudbe na področju kulture in zabave.