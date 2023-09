Toda ker tudi mi nismo nezmotljivi, nas je prijazna bralka iz Vodic spomnila, da je bil Jože pred vstopom v DeSUS tudi občinski svetnik v Vodicah na listi stranke – SD. Da, taiste stranke, ki jo Jožetov novi šef Janez Janša imenuje »naslednica komunistične partije«. No, to sicer ni več toliko smešno z vidika Jožetove politične kariere, ampak nam predvsem pojasni njegovo nenavadno združevanje z Janšo. Ker če je bil kdo vzoren komunistični mladinec, nosilec razvpite Titove štafete in pisec člankov o »splošnem ljudskem odporu«, je bil to ravno Janša. Zato ni čudno, da na stara leta okoli sebe kadruje podobne bivše »komuniste«. Minister Jože je že vedel, kje se bo lahko počutil domače, pri koreninah, skratka.