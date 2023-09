Vzhodne in južne dele Tajvana so prizadeli hudourniški nalivi, veter pa je pihal s hitrostjo okoli 154 kilometrov na uro s sunki, ki so dosegli tudi do 190 kilometrov na uro, je sporočil tajvanski meteorološki urad, ki je potrdil, da je tajfun najprej dosegel območje Taitunga, goratega predela v manj poseljenem vzhodnem delu te otoške države.

Na otoku je bilo čez dan brez elektrike več kot 119.000 gospodinjstev, vendar so jo v več kot polovici gospodinjstev do večera po krajevnem času znova obnovili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z območij z visokim tveganjem so evakuirali več kot 7000 ljudi, v državi pa so odpovedali številne lete, odpovedane so tudi trajektne povezave na okoliške otoke. V pričakovanju neurja so odpovedali tudi pouk, delavci v podjetjih pa imajo prosti dan.

Po podatkih oblasti je bilo v neurju poškodovanih več kot 40 ljudi, vključno z najmanj dvema na goratem območju Hualien, ki sta bila poškodovana, ko je drevo padlo na avto.

Tajvanske oblasti so državljanom svetovale, naj ostanejo doma in se izogibajo izletom v gore ali na obalo.

Do večera je Haikui oslabel v nevihto »zmerne jakosti« in se pomikal v bližini mesta Kaohsiung na jugozahodu Tajvana s hitrostjo vetra približno 126 kilometrov na uro, je povedal predstavnik osrednjega meteorološkega urada.

Tajfun Haikui je šibkejši od tajfuna Saola, ki je v soboto prizadel Hongkong in južnokitajsko provinco Guangdong. Vremenoslovci pričakujejo, da se bo Haikui do ponedeljka zvečer pomaknil proti Tajvanski ožini in nadaljeval pot proti Kitajski.

Pomeni pa prvo večjo nevihto, ki je neposredno prizadela Tajvan v zadnjih štirih letih. Leta 2019 je Tajvan prizadel tajfun Bailu, ki je zahteval eno življenje.